Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Autor: ,
  12:25
Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na úrovni, které nejsou pro investory přijatelné, sdělil zakladatel Central Group Dušan Kunovský. Momentálně společnost staví 3200 bytů v osmi pražských lokalitách. Pozastaví například vznik bytů na Žižkově, v Hloubětíně či v Uhříněvsi.
Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově | foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť na Žižkově
Vizualizace projektu Parková čtvrť na Žižkově
Vizualizace projektu Parková čtvrť na Žižkově
Vizualizace projektu Parková čtvrť na Žižkově
28 fotografií

U rozpracovaných výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zahájí jejich výstavbu.

Podle Kunovského není pro odložení všech výběrových řízení na nové projekty o rok důvodem nedostatečná poptávka nebo nedostatek peněz. „Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‘ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ řekl Kunovský s tím, že dochází k pozastavení vzniku bytů na Žižkově, v Hloubětíně či v Uhříněvsi.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Výstavbu bytů podle Kunovského dlouhodobě brzdí nefungující povolování nových staveb. Překážkou byla také válka na Ukrajině a energetická krize, které narušily dodavatelské řetězce a nyní se je nedaří nastavit zpět na fungující úroveň. Ve stavebnictví podle něj chybí lidé, materiály a trh je velmi nestabilní. Buď výrazně roste, nebo výrazně padá, dříve byl přitom poměrně stabilní a více předvídatelný.

Podle údajů Českého statistického úřadu začala v září výstavba 3556 bytů, což je meziročně o pětinu méně. Dokončeno bylo 2960 bytů, téměř o 70 procent více než před rokem. Orientační hodnota staveb, na které úřady vydaly povolení, činila 41,5 miliardy korun, tedy o osm procent méně než loni.

„V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. To je bydlení pro zhruba 50 lidí. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ uvedl Kunovský.

Developer Kunovský: Nedostatek bytů je tikající bomba. Hrozí politický rozvrat

Současná situace je podle šéfa Central Group podobná jako v roce 2022, kdy firma kvůli podmínkám na trhu o rok odložila zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se 700 byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a ‚vychladnutí‘ stavebního trhu jsme zase jako první ve velkém spustili novou výstavbu. A ostatní na trhu nás pak s delším odstupem zase následovali,“ dodal Kunovský.

Central Group má ve výstavbě více než 3200 bytů, což je rekordní počet. Hodnota rozestavěných projektů je zhruba 25 miliard korun. Na zahájených stavbách spolupracuje s 15 generálními dodavateli. Za dobu své existence Central Group dokončil v Praze 20 000 bytů.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25

Jak zabránit dalšímu blackoutu? ČR musí posílit přeshraniční spojení, tvrdí experti

Rozvodna ve Výškově na Lounsku. Právě zde podle ČEPS vznikl prvotní problém,...

Česká republika musí posílit přeshraniční elektrická spojení, v budoucnu budou klíčová pro předcházení dalších rozsáhlých výpadků proudu. Vliv budou mít také na ceny elektřiny. Vyplývá to ze studie...

3. prosince 2025  12:02

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních letadel z přibližně 820 zhruba na 790. Na vině je výrobní vada kovových trupových panelů, která zpozdila či pozastavila část...

3. prosince 2025  9:39

Město žaluje potravinářské giganty. Z devastace zdraví viní Nestlé či Coca-Colu

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Zástupci San Francisca tvrdí, že jde o první žalobu svého druhu. Podali ji na ji na velké potravinářské firmy vyrábějící vysoce zpracované potraviny, které podle zdravotnických expertů v posledních...

3. prosince 2025  9:13

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Likérka Stock přesouvá výrobu z Hamburku, posílila v míchaných nápojích

Nový Fernet Stock Z Generation

Výrobce lihovin Stock Plzeň - Božkov vyrobil v minulém fiskálním roce do konce letošního září 30,72 milionu litrů nápojů, meziročně mírně více. Firma pocítila pokles v nejprodávanějších lihovinách...

2. prosince 2025  19:21

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi, uvedla ve své zprávě Organizace spojených národů. Zároveň vyzvala k opatřením, která by takovéto...

2. prosince 2025  16:04

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.