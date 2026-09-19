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První kartu dostanou děti nejčastěji po 14. narozeninách. Platí s ní hlavně jídlo

Veronika Doskočilová
  19:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Platební karty nahrazují hotovost a s bezhotovostními transakcemi se čím dál dříve setkávají i děti. Rodiče jim pořizují první platební kartu nejčastěji okolo čtrnáctého až šestnáctého roku, najdou se ale i výjimky.

Ve většině rodin se děti s penězi nějakou formou setkávají už v útlém věku, zpravidla v podobě kapesného. Už 28 procent dětí učí rodiče nějakou formou samostatně hospodařit ještě před dovršením 8. roku, ukázal průzkum Home Creditu. Mezi 8. a 10. rokem pak začne kapesné dostávat třetina dětí. Pouhá dvě procenta dětí začnou kapesné pobírat až po dovršení 16 let nebo později.

Pravidelně ho dostává více než polovina dětí. „Dalších 26 procent ho od rodičů získává nepravidelně podle potřeby. Zde vidíme zajímavý posun z loňského průzkumu, kdy pravidelně dostávalo kapesné 45 procent školáků, zatímco 34 procent rodičů poskytovalo kapesné nepravidelně,“ říká Jaroslav Ondrušek, hlavní analytik Home Creditu.

Kapesné v Česku dostává devět dětí z deseti, častěji už na účet než v hotovosti

Výše kapesného do určité míry záleží na finanční situaci konkrétní domácnosti. Většinou jde o částku nepřesahující 500 Kč, přes tisícovku dostává jen 18 procent dětí. Zajímavostí je, že vyšší kapesné zpravidla dávají dětem starší rodiče nebo rodiče s vysokoškolským vzděláním.

Čas kasiček už minul

Dříve také byly běžnou metodou například kasičky a pokladničky. Ty ale postupně nahrazují moderní možnosti. Podle průzkumu Home Creditu jde primárně o bezhotovostní platební metody. Klasickou platební kartu v současné době vlastní dvě třetiny dětí. „Platební karta v peněžence školáka je dnes už běžnou realitou. Pro děti je to skvělý způsob, jak se naučit samostatnosti,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů společnosti Home Credit.

Nejprogresivnější rodiče dávají první platební kartu dětem už mezi 6. a 7. rokem. Podle průzkumu jde ale o pouhá tři procenta dětí. Mimo jiné také proto, že i banky mají nastavena věková omezení. „Děti mohou u České spořitelny získat vlastní debetní kartu od osmi let,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. A není to ojedinělé. „Platební karty vydáváme dětem ve věku od 8 do 17 let,“ přidává se Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB.

Přibližně pětina dětí dostane kartu mezi 8. a 10. rokem. „Z našich výzkumných podkladů vyplývá, že rodiče vnímají období kolem desátého roku jako věk, kdy dítě začíná účet a kartu skutečně aktivně využívat,“ informuje Hrubý. Nejčastěji ji však dostávají až ve věku 14-16 let, jde o více než třetinu dětí.

Spolu, nebo zvlášť? Jak různé generace přistupují ke společným penězům

Pouze devět procent dětí má první platební kartu až po 16. roce. „Někteří rodiče skutečně dávají při prvním seznamování dítěte s penězi přednost hotovosti, protože je pro dítě názornější a lépe na ní vnímá, kolik peněz skutečně utratilo,“ vysvětluje Hrubý.

V tomto je tedy rozhodnutí plně v rukou rodičů. A to i v případě, že má dítě platební kartu až po 16. roce. „U nezletilých klientů je zřízení účtu i platební karty vždy vázáno na souhlas a aktivní roli zákonného zástupce,“ doplňuje Milata. Pokud by tedy rodiče byli kategoricky proti, dítě si bude muset počkat až do dovršení 18 let.

Na webu platí rodiče

Počet dětí, které kartou disponují, se ale postupně navyšuje. Zatím je však mnohem běžnější, že děti platí kartou v kamenných obchodech než na internetu. „Více než polovina dětí za hry, mobilní aplikace nebo streamovací služby zatím neplatí sama. Tyto výdaje mají stále pod kontrolou rodiče, a to zejména ti ve věku 36–44 let a obyvatelé velkých měst,“ upozorňuje Ondrušek.

Dohled ze strany rodičů je v případě těchto placených služeb dobrým krokem. Spolu s platební kartou totiž na rodičích leží nový úkol - vysvětlit dítěti hodnotu digitálních peněz. „U virtuálních plateb v mobilních hrách a aplikacích se hranice mezi hrou a reálnou útratou snadno stírá. Je proto správné, že rodiče tyto nákupy drží pod dohledem,“ vysvětluje Zborovský.

V drtivé většině případů proto děti využívají kartu jen v kamenných prodejnách. Nejčastěji utrácejí za občerstvení - 60 procent dětí si z kapesného platí různé jídlo, nápoje a sladkosti. „Největší podíl transakcí připadá na supermarkety a potraviny, následují restaurace, fast food a další nákupy občerstvení,“ vyjmenovává Milata.

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Čtvrtina dětí si z kapesného kupuje kosmetiku a produkty zaměřující se na péči o svůj vzhled. Někteří z nich však přemýšlí i do budoucna, 24 procent z nich si totiž z kapesného i pravidelně spoří.

Škola dětem moc nedá

S výukou osobních financí na školách však rodiče spokojení nejsou. Celkem 43 procent rodičů je názoru, že příprava na hospodaření s penězi a na správu osobních financí je ze strany školy nedostatečná. Nejdůležitější je proto pro děti právě to, jak ho finančně vzdělává vlastní rodina. „Je důležité jim vysvětlit, co stojí chod domácnosti, zapojit je do plánování nákupů a nechat je hospodařit s vlastním rozpočtem. Jen tak získají zdravé návyky do dospělosti,“ vysvětluje Zborovský.

Pouze 39 procent rodičů přitom se svými dětmi pravidelně mluví o příjmech a výdajích. Polovina o těchto tématech mluví s dětmi alespoň příležitostně. Finanční výchovu tak rodiče zjevně řeší jinou cestou než rozhovorem o rodinném rozpočtu, ať už právě kapesným, vlastní kartou či nějakým spořicím produktem.

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