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Skoro polovina dětí platí za hry, mikroplatby jim ukusují kapesné

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Děti a peníze - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Pravidelné kapesné dostává osmdesát sedm procent českých dětí ve věku od osmi do sedmnácti let. Nejčastěji jde o částku mezi sto jedna a třemi sty korunami měsíčně, kterou má k dispozici téměř třetina z nich. Čtvrtina dětí pak hospodaří s částkou mezi třemi sty jednou a šesti sty korunami. Hotovost už používá jen něco málo přes polovinu dětí.

Jak ukazuje nový průzkum Air Bank, kapesné pro děti už dávno není jen o mincích v peněžence, ale čím dál tím víc o platebních kartách, mobilech a placení ve virtuálních světech. Na běžný bankovní účet dostává kapesné čtyřicet procent dětí, v hotovosti třicet devět procent a zbytek obě možnosti kombinuje.

Statistiky Air Bank ukazují, že sedmdesát procent dětí zaplatí kartou alespoň jednou měsíčně. Osmdesát jedna procent dětí se alespoň jednou měsíčně podívá do mobilní aplikace. A více než třetina dětí využívá také účet na šetření a nejčastěji mají naspořeno kolem 1600 korun.

Zatímco o útratách mladších školáků mezi 8 a 11 lety má úplný přehled 57 procent rodičů, u teenagerů ve věku od patnácti do sedmnácti let už tři čtvrtiny rodičů nevědí, za co přesně jejich děti utrácejí. Čtyři procenta rodičů přiznávají, že vůbec netuší, co jejich děti s kapesným dělají.

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Půlka dětí nakupuje ve hrách a aplikacích

Zvláštní pozornost si zaslouží oblast, ve které se rodiče orientují vůbec nejméně: svět her a aplikací. Hra může být ke stažení zdarma, ale během hraní láká na novou výbavu, životy, rychlejší postup nebo vzhled postavy. Za mikrotransakce, skiny (virtuální úpravy vzhledu) nebo placené aplikace utrácí každý měsíc téměř padesát procent dětí. Nejčastěji jde o částky do sta korun, u osmnácti procent dětí je to ale částka mezi stovkou a pěti sty korunami a čtyři procenta dotazovaných utratí za hry a aplikace dokonce více než pět set korun měsíčně. Každý patnáctý rodič přitom vůbec netuší, kolik jeho dítě v digitálním prostředí utrácí.

Platby jsou typicky velmi nízké, ale když se nákupy opakují, desetikoruny a stokoruny se velmi rychle nasčítají. Situaci komplikuje i používání virtuální měny. Dítě na displeji nevidí konkrétní cenu v korunách, ale třeba diamanty nebo jiné obrázky, čímž se skutečná hodnota nákupu zcela rozostřuje.

Odborníci doporučují, aby rodiče děti za digitální nákupy rovnou nekritizovali, ale využili je jako praktickou lekci finanční gramotnosti.

„Dítě by mělo vědět, že skin nebo virtuální diamanty jsou stejně skutečným výdajem jako svačina v obchodě,“ vysvětluje Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění v Air Bank, která doporučuje využít drobné digitální nákupy jako příležitost ukázat dětem, jak fungují opakované platby a plánování rozpočtu. „Pokud se dítě naučí vnímat, kam jeho finance mizí, získá cenné návyky pro budoucí hospodaření.“

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Sladkosti, energeťáky, fastfoody a oblečení

Kromě her ale dětské peníze končí i jinde. Když se podíváme na celkové výdaje, největší část kapesného ukrojí svačiny, sladkosti nebo rychlé občerstvení, které jako hlavní výdajovou položku uvádí třicet šest procent dětí. Více za dobroty utrácejí menší děti, než teenageři.

Průzkum ukazuje, že dvacet jedna procent dětí vydává nejvíce peněz za zábavu a volný čas. Kromě sportu si děti samy platí třeba lístky do kina, koncerty, festivaly a diskotéky. Investice do koníčků, sportu či společných aktivit představují pro děti přirozený prostor pro rozvoj vlastních zájmů.

Zatímco u dětí ve věku od osmi do jedenácti let je zábava největší položkou téměř ve třetině případů, a tedy hned za jídlem, mezi teenagery od patnácti do sedmnácti let už tvoří hlavní výdaj jen u jedenácti procent z nich. Starší dospívající totiž utrácejí peníze za něco jiného – na úkor jídla a zábavy míří větší podíl jejich financí do oblečení a kosmetiky.

„Pokud dítě ví, že část kapesného může použít na radost a část by mělo odložit na nějaký dlouhodobější cíl, tak se učí přemýšlet nad prioritami a hospodařit s penězi zodpovědně,“ nastiňuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank, jak by mělo vypadat ideální natavení dětského rozpočtu.

Rodiče by podle něj neměli dětem kontrolovat každou zaplacenou sušenku, je ale dobré s dětmi nastavovat obecné cíle a pomoci jim nacházet díry, kudy jim kapesné mizí. „S rostoucím věkem dětí je naopak klíčové dávat jim postupně větší svobodu, aby si na vlastních zkušenostech vyzkoušely správné hospodaření.“

Odborníci i rodiče se shodují, že finanční vzdělávání začíná především doma v rodině – za nejdůvěryhodnější zdroj ho považuje osmdesát sedm procent rodičů.

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