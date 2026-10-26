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Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

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  21:31aktualizováno  22:08
Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová | foto: Dermacol

Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol
Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka Dermacolu. Zakládá...
Karolína Jirásková, Věra Komárová a Iva Kubelková (28. září 2026)
Ředitelka strategie a spolumajitelka kosmetické značky Dermacol Věra Komárová s...
7 fotografií
Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle ní stojí spory s manželem Vladimírem Komárem, který Dermacol vlastní.

Informaci potvrdili manželé serveru e15.cz.

Společnost Dermacol nedávno dovršila 60 let své existence velkolepou oslavou pro influencery a obchodní partnery, kterou kompletně zajistila a moderovala tehdejší ředitelka marketingu. Jen o týden později byla ze své pozice odvolaná.

Za oficiální důvod jsou uvedeny organizační změny, kdy bylo místo ředitele marketingu zrušeno.

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Svůj odchod Komárová oznámila v rámci e-mailu rozeslaného 20. října. Zpráva směřovala k asi pěti stům pracovníků společnosti včetně zaměstnanců výroby.

Za oficiálním důvodem vidí manažerka spíše osobní a majetkové neshody s manželem. „Výpověď pro nadbytečnost jsem dostala prakticky poté, co jsem manželovi předala návrh dohody o rozdělení majetku,“ upozorňuje.

Podle jejího vyjádření se snažila záležitosti vyřešit tak, aby nezasáhly do společného podnikání.

„Je tak rozsáhlé, že jsem se rozhodla definovat, kdo má za co zodpovědnost,“ komentovala Komárová, která je mimo jiné zakladatelkou mezinárodní školy Leonardo V. Academy a společnosti Fragrini.

„V rámci Dermacolu jsem 24 let nejen ředitelkou marketingu, ale i kreativní ředitelkou na vývoj strategie společnosti a nových výrobků,“ dodala. Také proto výpověď, kterou dostala, nepodepsala.

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Vladimír Komár, který je jediným konečným vlastníkem Dermacolu, odmítl, že by za personálním krokem stály spory o majetek. Ty plánuje řešit odděleně od podnikání.

„Nastalá situace mě zasáhla a obrovsky mě mrzí. Dermacol je má opravdová láska, vášeň, moje první dítě a nedovedu si představit, že bych se ho měla vzdát,“ uvedla Komárová.

„Věřím, že se nakonec dohodneme, ačkoliv cesta k finální dohodě je až nečekaně trnitá,“ dodala.

Podle údajů v obchodním rejstříku zatím Komárová zůstává členkou dozorčí rady firmy. Informovala však již o založení vlastní značky, pod kterou vyjde parfém s názvem „nadbytečná“.

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová
Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol
Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka Dermacolu. Zakládá si vlastní značku.
Karolína Jirásková, Věra Komárová a Iva Kubelková (28. září 2026)
7 fotografií

V posledních dvou desetiletích se Komárová zásadně podílela na podobě kosmetické značky. Ve firmě měla na starosti marketingovou strategii, ale také vývoj produktů či expanzi na zahraniční trhy. Její působení zasahovalo do několika klíčových oblastí podnikání Dermacolu.

Vladimír Komár kosmetickou společnost získal v roce 2003. Dermacol tehdy potřeboval nový impuls a Komárová se stala jednou z klíčových osobností jeho dalšího rozvoje. Firma postupně rozšiřovala své působení mimo český a slovenský trh a zaměřovala se také na další evropské země, Blízký východ a Asii.

Důležitou součástí její strategie bylo navázat na dlouhou historii značky a využít její nejznámější produkt, krycí make-up. Ten vznikl v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech a stal se jedním ze symbolů Dermacolu.

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