Podnikatel firmu získal na začátku tisíciletí a jeho žena se významně podílela na její modernizaci a expanzi do zahraničí. Nyní však jejich pracovní spolupráce končí za okolností, na jejichž příčinách se manželé neshodují.
Komárová svůj odchod spojuje se spory s manželem, který společnost vlastní. Vladimír Komár však souvislost s osobními neshodami odmítá a výpověď zdůvodňuje čistě obchodními důvody. „Toto je věc čistě byznysová a to, o čem se budeme mezi sebou dohadovat ohledně rozdělení majetku, budeme řešit mimo firmu,“ uvedl pro deník e15.
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Příběh Komárových přitom není ojedinělý. Také další známé podnikatelské páry musely po rozpadu vztahu řešit otázky spojené se společným podnikáním či majetkem. Zatímco některým se podařilo dospět k dohodě, jiné čekaly dlouholeté soudní spory. Připomeňte si jejich příběhy.