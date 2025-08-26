Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

V poměru mezi výší mezd a cenami nových bytů se Praha řadí mezi nejdražší města v Evropě dlouhodobě. Od loňska se ale podle měření poradenské společnosti Deloitte situace zhoršila. Zatímco loni bylo potřeba 13,5 roční hrubé mzdy, letos je to už rovných 15. V Amsterdamu, který žebříček vede, je potřeba 15,4 tamní průměrné hrubé roční mzdy.
Deloitte svůj výpočet zakládá na novém standardizovaného bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních.
„Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokážou držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení. Tato strukturální nerovnováha představuje dlouhodobý problém pro dostupnost a udržitelnost trhu – zejména pro první kupující a domácnosti se středními příjmy,“ přibližuje český kontext Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.
|
Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení
Na opačné straně žebříčku je italský Turín, jehož obyvatelé potřebují jen necelý pět ročních průměrných mezd, aby si zde pořídili vlastní byt. Podobná je situace v dánském městě Odense nebo v Manchesteru. Lépe než Praha na tom jsou i polské Katovice, kde stačí 7,1 tamní průměrné roční mzdy, nebo Řím, jehož obyvatelé potřebují kolem osmi ročních hrubých mezd.
Nejvíc staví Irové
Jednou z příčin, proč bydlení v Praze, potažmo v celém Česku vyjde tak draze, je podle expertů nedostatečné tempo nové výstavby. To souvisí s dlouhými povolovacími procesy staveb. Podle Deloitte patří Česku v rychlosti výstavby 14. příčka z 25 sledovaných zemí. Loni u nás bylo zahájeno v průměru 3,34 bytových projektů na tisíc obyvatel.
Nejvyšší počet nově zahájených stavebních projektů byl v roce 2024 zaznamenán v Irsku – 12,84 projektu na tisíc obyvatel. Následují Turecko (8,94) a Izrael (6,54). Na opačné straně žebříčku se ocitla Albánie (0,4 projektu), Itálie (0,94) a Velká Británie (1,58).
Průzkum dále sleduje počet dokončených obytných jednotek na tisíc obyvatel, což ukazuje skutečnou výstavbovou aktivitu a schopnost zemí rozšiřovat nabídku bydlení a reagovat tak na poptávku populace. Největší intenzitu výstavby v přepočtu na obyvatele vykázalo Turecko (6,85 dostavěných jednotek na 1 000 obyvatel), následované Izraelem (5,62) a Polskem (5,33). Turecko zároveň poprvé vévodí i absolutním číslům – v roce 2024 zde bylo dokončeno 586 900 obytných jednotek, čímž předčilo i tradičně dominantní Francii (330 400).
|
Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací
Na opačném konci žebříčku stojí Bosna a Hercegovina (1,04), Maďarsko (1,39) a Španělsko (1,78) – tedy země, kde byly dokončeny méně než dvě obytné jednotky na 1 000 obyvatel.
„Česko se v tomto ukazateli zařadilo mezi státy s nejvýraznějším meziročním poklesem. Oproti předchozímu roku zde výstavba nových bytů klesla o 20,4 procenta. V roce 2024 bylo v tuzemsku dokončeno přibližně 30 300 obytných jednotek,“ doplňuje ředitel nemovitostního oddělení Deloitte Petr Hána.
Nejlevnější nájmy mají na Balkáně
„Nedostupnost vlastnického bydlení stimuluje růst trhu s nájemním bydlením. I letos zažívá nájemní trh nejen v Praze, ale i v regionálních městech, výrazný nárůst cen. Nadále však platí, že investoři a developeři se primárně zaměřují na výstavbu bytů určených k prodeji,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte.
Nejvyšší nájem platí nájemníci v Lucemburku, kde se ceny vyšplhaly na 43,4 eura za metr čtvereční. Následují Paříž (32 eur/m²) a Dublin (31,7 eur/m²). Praha se v roce 2024 s průměrnou cenou 16,5 eura za metr čtvereční zařadila spíše mezi dražší města regionu střední a východní Evropy.
|
Ve vlastním s pomocí rodičů, nebo prací v IT. Jak dnes mladí hledají bydlení
Nejstrmější meziroční nárůst cen zaznamenala Banja Luka v Bosně a Hercegovině – nájmy zde vzrostly o 37,8 %. Výrazný růst hlásí také albánská Vlora (25 %), maďarský Debrecín (24,8 %) a albánské město Drač (22,5 %). Naopak největší pokles cen nájmů evidují belgické Antverpy (-6,5 %) a turecký Istanbul (-6,1 %).
Nejlevnější nájemní bydlení podle ceny za metr čtvereční lze najít v albánských městech Drač a Vlora, turecké Ankaře a bulharském Plovdivu.