GLOSA: Můžeme stát v dekarbonizaci stranou? A chceme to vůbec?

Zatímco celý svět řeší dekarbonizaci, maličké Česko se stále ještě tváří, že se ho to vlastně vůbec netýká. Jenže názor, že snižování skleníkových plynů je jen další výmysl politiků, který je potřeba „vyignorovat“, je pro nás hodně nebezpečný. Dekarbonizaci totiž v současnosti tlačí hlavně významné světové společnosti, které pohánějí globální ekonomiku. A kdo do rozjíždějícího se vlaku rychle nenastoupí, ten se dalšího spoje už nemusí dočkat.

Na prestižních světových konferencích věnovaných energetice se všichni šéfové největších hráčů ropného průmyslu, jako jsou Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP či TotalEnergies, shodnou: dekarbonizace je potřebná a je to zásadní bod firemních strategií a rozpočtů. Pro její dosažení se realizují zcela konkrétní kroky. Jedna firma chce dosáhnout nulových emisí při těžbě zemního plynu v dané oblasti do roku 2030. Jiná zvýšila investice do oblasti mimo ropu a plyn z asi 3 procent v roce 2018 na současných 30 třicet.

Zejména evropské ropné společnosti se hodlají stát největšími světovými energetickými firmami. Dodají ropu a zemní plyn, odeberou a uskladní vyprodukované CO 2 a taky dodají zelenou elektřinu a do budoucna i zelený vodík.

V podobném duchu jako šéfové nejbohatších ropných firem ale vystupují i generální ředitelé největších firem těžících minerály či nejvyšší představitelé globálních dodavatelských firem jako ABB nebo Siemens Energy. Další světově významné firmy se těší na nové příležitosti díky vodíku či akumulaci. Pojmy Scope 2 a Scope 3 označující nepřímé emise, tedy včetně tech z dodavatelských řetězců, skloňují pak úplně všichni.

Je tak málo významné, co si kdo v Česku myslí o globálním oteplování. Celosvětový byznys akceptuje dekarbonizaci jako významný a nevyhnutelný krok. Kdo se nepřizpůsobí, nakonec v konkurenčním boji prohraje. Ostatně, celosvětové investice do bezemisní energie podle Mezinárodní energetické agentury letos dosáhnou 1,7 bilionu dolarů, zatímco do fosilních paliv jen jeden bilion.

První položka zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů, jádra, akumulace, elektrifikace a úspor. Jenom investice do fotovoltaiky dosáhnou 380 miliard USD a poprvé překonají investice do ropy. Opravdu chceme stát stranou?