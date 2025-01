Expert vysvětluje, proč Česko nemůže být velmocí v umělé inteligenci

Čínský model využívá novou architekturu, kde část uvažování probíhá již během tréninku. „To zlevňuje provoz a zjednodušuje práci s modelem,“ vysvětluje Benzl.

Ředitel České asociace umělé inteligence však zároveň varuje: „Čína se snaží dostat do co nejvíce zařízení. Nelze vyloučit, že jde o strategii, jak infiltrovat globální trh.“

Podle Benzla navíc není jasné, jaké skryté mechanismy může model obsahovat. „Může být aktivován specifickými dotazy nebo v čase. Proto bych varoval firmy před jeho používáním, zejména při vývoji softwaru, kde by mohl vkládat škodlivý kód,“ říká expert.

„Doopravdy se může jednat o jakéhosi trojského koně,“ míní Benzl. „Firmy a státní instituce by měly být obezřetné, protože nelze s jistotou určit, jaká zadní vrátka mohou být v modelu skryta.“

Proč Evropa i ČR zaostává?

Benzl se domnívá, že Evropa Čínu a také USA v oblasti umělé inteligence nikdy nedožene. „Americké technologické firmy mají obrovský náskok díky investicím a silné spolupráci s univerzitami. Čína zase sází na masivní státní podporu a strategický rozvoj AI.“

„Evropa mezi nimi zůstává pozadu, je přeregulovaná a roztříštěná v přístupu k inovacím,“ říká ředitel asociace umělé inteligence.

Evropa podle něj stále hledá své místo v AI závodu. „Podcenili jsme investice do výzkumu a propojení akademické sféry s průmyslem,“ hodnotí Benzl. Totéž platí i pro Česko, které se podle něj musí zaměřit na rychlou adopci AI do výroby a musí najít konkrétní odvětví, kde může vyniknout.

„Pokud bychom šli cestou investice do nějakého českého jazykového modelu, který by byl speciálně vytvořený pro český stát, tak ho budeme používat pouze tady. Nemáme šanci s ním prorazit celosvětově a už vůbec nemáme šanci konkurovat velkým technologickým gigantům,“ dodává s tím, že investice do podobných experimentů by se rozhodně nevyplatila.

„Na druhou stranu máme silné firmy v kyberbezpečnosti, zdravotnictví a finančních službách a zde máme příležitost vyvíjet AI, ne vytvářet nadbytečné jazykové modely. Zde můžeme být světovou špičkou,“ říká Benzl.

Jednou z velkých příležitostí je podle něj AI v medicíně. „V Česku máme startupy, které vyvíjejí diagnostické systémy, predikci srdečních onemocnění či analýzu radiologických snímků. To je cesta, kde můžeme prorazit,“ dodává.

„AI už nyní zachraňuje životy. A pokud budeme inovativní, můžeme se stát lídrem v této oblasti,“ uzavírá Benzl.