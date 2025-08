Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také cenová dostupnost. Do segmentu aktivního oblečení dnes vstupují i obchodní řetězce se svými vlastními značkami, které úspěšně konkurují zavedeným výrobcům.