Koncept bezplatného půjčování sportovního vybavení na veřejných sportovištích si v Česku i na Slovensku rychle získal oblibu. YourLOX nyní provozuje 82 chytrých skříněk. Z toho 11 funguje pod značkou Decathlonu v Česku a čtyři na Slovensku. Do projektu se zapojují i města, například Praha 4, Liberec, Ústí nad Labem, Košice nebo bratislavské městské části. Přidaly se také firmy jako Slovenská sporiteľňa, Skanska, Rajo, SungWoo Hitech či Rexona.
Síť se nově rozšířila o sedm skříněk LOX. Přibyly v Bedřichově a Příbrami, v Opavě a Ostravě, ve Znojmě a Táboře a také na pražském Výstavišti.
Jak funguje výpůjčka?
Uživatel se zaregistruje na yourlox.com a ověří svou identitu. Vyplní své jméno, příjmení, e-mail a údaje o kreditní kartě.
Registrovaný uživatel lokalizuje svou pozici na mapě aplikace, aby našel nejbližší dostupný výpůjční bod.
Následně vybere konkrétní předmět, který chce pronajmout, a provede pronájem v aplikaci. Předmět je označen buňkou v systému.
Při pronájmu je zadržena určitá finanční částka na kreditní kartě jako záruka za nesprávné vrácení nebo krádež.
Po skončení aktivity vrátí uživatel předmět zpět do původní buňky a pořídí fotografii předmětu jako důkaz vrácení.
Pokud byl pronájem úspěšný a předmět byl správně vrácen, aplikace automaticky provede platbu za pronájem.
Prvních 90 minut výpůjčky jednou denně je bezplatné.
Za první rok si aplikaci a chytré skříňky Decathlon LOX vyzkoušelo 2 729 uživatelů. Celkem uskutečnili 3 135 výpůjček. Aktivním pohybem strávili dohromady 1 523 hodin. Průměrná délka jedné výpůjčky byla necelých 30 minut.
Data zároveň ukazují rozdíly mezi jednotlivými místy. V pražském Centrálním parku Pankrác si lidé nejčastěji půjčovali badminton, fotbalový míč a frisbee. V Hradci Králové byl největší zájem o fitness vybavení, hlavně expandéry a kettlebelly. U brněnského Prýglu převažoval basketbal a volejbal.
„Čísla jasně ukazují, že o tento typ udržitelného a flexibilního sportování je zájem, a proto dáváme zelenou další expanzi a stavbě sedmi nových skříněk,“ říká Jan Černý, Customer Experience Leader společnosti Decathlon Česká republika.
DECATHLON LOXY V ČR
Praha 4 – Centrální park Pankrác
Aktuální cíl postavit dalších sedm LOXů navíc přímo podporuje dlouhodobou strategii Decathlonu v oblasti cirkulární ekonomiky, kam spadají i služby jako klasická půjčovna Rent nebo zpětný odkup Buy back.
„LOX není jen technologie, je to způsob, jak proměnit veřejné prostory v živá a zdravá místa. Jsme nadšení, že data z provozu potvrzují reálný dopad na komunity v Česku i na Slovensku. Partnerství s Decathlonem ukazuje, jak skvěle může fungovat propojení infrastruktury založené na datech a silného brandu, který dodává špičkové sportovní vybavení a stará se o jeho pravidelnou obměnu,“ uzavírá Patrik Dolinský, zakladatel a šéf společnosti YourLOX.