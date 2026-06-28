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Půjčit si, zahrát a vrátit. Chytré skříňky se sportovním vybavením se rozrůstají

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  19:00

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Vybavení si mohou zájemci v chytrých skříňkách zapůjčit bezplatně na dobu 90 minut prostřednictvím mobilní aplikace. (4. června 2025) | foto: Decathlon

Před rokem se Decathlon spojil se slovenským startupem YourLOX a v Česku spustil pilotní projekt chytrých skříněk LOX. Ty slouží k bezplatnému půjčování sportovního vybavení. Po roce provozu firma zveřejnila výsledky. Síť skříněk se rozrostla a spolupráce pokračuje.

Koncept bezplatného půjčování sportovního vybavení na veřejných sportovištích si v Česku i na Slovensku rychle získal oblibu. YourLOX nyní provozuje 82 chytrých skříněk. Z toho 11 funguje pod značkou Decathlonu v Česku a čtyři na Slovensku. Do projektu se zapojují i města, například Praha 4, Liberec, Ústí nad Labem, Košice nebo bratislavské městské části. Přidaly se také firmy jako Slovenská sporiteľňa, Skanska, Rajo, SungWoo Hitech či Rexona.

Síť se nově rozšířila o sedm skříněk LOX. Přibyly v Bedřichově a Příbrami, v Opavě a Ostravě, ve Znojmě a Táboře a také na pražském Výstavišti.

Jak funguje výpůjčka?

Uživatel se zaregistruje na yourlox.com a ověří svou identitu. Vyplní své jméno, příjmení, e-mail a údaje o kreditní kartě.

Registrovaný uživatel lokalizuje svou pozici na mapě aplikace, aby našel nejbližší dostupný výpůjční bod.

Následně vybere konkrétní předmět, který chce pronajmout, a provede pronájem v aplikaci. Předmět je označen buňkou v systému.

Při pronájmu je zadržena určitá finanční částka na kreditní kartě jako záruka za nesprávné vrácení nebo krádež.

Po skončení aktivity vrátí uživatel předmět zpět do původní buňky a pořídí fotografii předmětu jako důkaz vrácení.

Pokud byl pronájem úspěšný a předmět byl správně vrácen, aplikace automaticky provede platbu za pronájem.

Prvních 90 minut výpůjčky jednou denně je bezplatné.

Za první rok si aplikaci a chytré skříňky Decathlon LOX vyzkoušelo 2 729 uživatelů. Celkem uskutečnili 3 135 výpůjček. Aktivním pohybem strávili dohromady 1 523 hodin. Průměrná délka jedné výpůjčky byla necelých 30 minut.

Vybavení si mohou zájemci v chytrých skříňkách zapůjčit bezplatně na dobu 90 minut prostřednictvím mobilní aplikace. (4. června 2025)
Projekt chytrých skříněk se sportovním vybavením startoval se třemi pilotními lokacemi. Dvěma v Praze, jednou v Brně. (4. června 2025)
Decathlon nově nabízí půjčení sportovního vybavení prostřednictvím boxů. (4. června 2025)
Zájemci si mohou v chytrých skříňkách zapůjčit sportovní vybavení na 90 minut prostřednictvím QR kódu. (4. června 2025)
4 fotografie

Data zároveň ukazují rozdíly mezi jednotlivými místy. V pražském Centrálním parku Pankrác si lidé nejčastěji půjčovali badminton, fotbalový míč a frisbee. V Hradci Králové byl největší zájem o fitness vybavení, hlavně expandéry a kettlebelly. U brněnského Prýglu převažoval basketbal a volejbal.

„Čísla jasně ukazují, že o tento typ udržitelného a flexibilního sportování je zájem, a proto dáváme zelenou další expanzi a stavbě sedmi nových skříněk,“ říká Jan Černý, Customer Experience Leader společnosti Decathlon Česká republika.

DECATHLON LOXY V ČR

Praha 4 – Centrální park Pankrác
Praha 4 – Podolí
Praha 7 – Výstaviště (u SHELTER café)
Brno – Prýgl (Kozí Horka)
Hradec Králové – Labská kotlina
Bedřichov – Jizerská
Příbram – Svatá Hora
Ostrava – sportoviště u cementárny
Opava – hřiště Hedvika
Znojmo – Pražská
Tábor – areál Komora

Aktuální cíl postavit dalších sedm LOXů navíc přímo podporuje dlouhodobou strategii Decathlonu v oblasti cirkulární ekonomiky, kam spadají i služby jako klasická půjčovna Rent nebo zpětný odkup Buy back.

„LOX není jen technologie, je to způsob, jak proměnit veřejné prostory v živá a zdravá místa. Jsme nadšení, že data z provozu potvrzují reálný dopad na komunity v Česku i na Slovensku. Partnerství s Decathlonem ukazuje, jak skvěle může fungovat propojení infrastruktury založené na datech a silného brandu, který dodává špičkové sportovní vybavení a stará se o jeho pravidelnou obměnu,“ uzavírá Patrik Dolinský, zakladatel a šéf společnosti YourLOX.

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