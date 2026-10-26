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Debata o budoucnosti EU není jen pro politiky. Zapojit se mohou i Češi

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Ve spolupráci   16:30
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti demokracie v Bruselu. | foto: Evropská komise

Evropské občanské panely zpravidla sdružují 150 náhodně vybraných lidí ze všech...
Občanské panely dávají lidem prostor sdílet zkušenosti a navrhovat, na co by se...
K účasti v občanském panelu není potřeba odborné vzdělání. Důležité jsou také...
Díky tlumočení mohou účastníci evropských občanských panelů diskutovat ve svém...
8 fotografií
O budoucnosti Evropy můžete diskutovat i česky a z domova. Platforma Evropské komise umožňuje sdílet vlastní nápady, reagovat na návrhy ostatních nebo najít veřejnou debatu ve svém okolí. Podněty občanů pomáhají při přípravě evropských politik. Aktuálně se řeší, jak posílit odolnost demokracie.

Nápad, jak zlepšit život ve svém okolí, může vzniknout při cestě do práce, rozhovoru s přáteli nebo čtení zpráv. Jak ho ale dostat k lidem, kteří připravují evropské návrhy?

Jednou z možností je Platforma pro účast občanů na tvorbě politik EU. Evropská komise na ní otevírá témata, k nimž mohou lidé sdílet zkušenosti, předkládat podněty a diskutovat o návrzích ostatních.

Platforma propojuje online diskuse, informace o evropských občanských panelech a přehled souvisejících akcí. Přispívat lze také česky. Díky automatickému překladu se lidé mohou zapojovat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a diskutovat i s účastníky z jiných zemí.

Na možnosti účasti upozorňuje také druhá část kampaně Evropské komise Protect What Matters, která se zaměřuje na zapojení občanů do demokratického života. Prostor v ní dostávají účastníci minulých evropských občanských panelů, kteří sdílejí své zkušenosti s evropskou debatou.

Jak funguje online diskuse a občanský panel

Kde a jak se zapojit?

  • Přihlaste se pro aktivní diskusi. Registrovaný uživatel může komentovat příspěvky a zapojovat se do výměny názorů. Přihlášení či registraci najdete v rozhraní platformy. Psát můžete česky.
  • Vyberte si setkání. V kalendáři akcí otevřete detail konkrétní události a ověřte termín, místo i podmínky účasti. Kalendář obsahuje doprovodné akce i setkání evropského občanského panelu; samotné uvedení akce v přehledu neznamená otevřené přihlašování.
  • Sledujte listopadové pokračování panelu. Závěrečné setkání evropského panelu proběhne 20.–22. listopadu 2026. Jednat bude stejná skupina 150 vybraných občanů.

Veřejná online diskuse a evropský občanský panel jsou dvě propojené možnosti zapojení.

Do otevřené internetové debaty může přispívat kdokoli v EU. Zájemci sdílejí vlastní zkušenosti a návrhy, komentují příspěvky ostatních nebo jim vyjadřují podporu. Nemusejí být odborníky ani členy panelu. Podněty z této diskuse mohou přispět k jednání panelu i k další práci Evropské komise.

Samotné evropské občanské panely zpravidla sdružují 150 náhodně vybraných lidí ze všech 27 členských států. Účastníci se během několika setkání seznamují s tématem, porovnávají své zkušenosti a společně připravují doporučení pro Komisi. Pomáhají jim odborníci, moderátoři a tlumočníci. Do této skupiny se tedy veřejnost běžně nepřihlašuje prostřednictvím online diskuse.

Doporučení slouží jako podklad pro přípravu evropských politik. Jejich předání Komisi samo o sobě neznamená přijetí nových pravidel.

Nyní se řeší odolnost demokracie

Současný evropský občanský panel hledá odpověď na otázku, jak posílit odolnost demokracie. Tento pojem označuje schopnost demokratické společnosti zvládat hrozby a krize při zachování svobodných voleb, právního státu, základních práv a možnosti lidí účastnit se veřejného života.

Debata se proto netýká pouze fungování institucí. Zahrnuje také přístup ke spolehlivým informacím, mediální gramotnost, důvěru ve veřejnou diskusi nebo zkušenost občanů s tím, zda jejich názor někdo vyslyší. Panel navazuje na Evropský štít pro demokracii, který Komise představila v listopadu 2025.

První setkání 150 vybraných účastníků proběhlo od 18. do 20. září 2026 v Bruselu. Při druhém, online setkání od 16. do 18. října, začali připravovat první doporučení. Následovat bude závěrečné setkání od 20. do 22. listopadu v Bruselu, během něhož doporučení dokončí a předají Evropské komisi.

Veřejnost přitom nemusí zůstat jen u sledování panelu. Na platformě probíhá také doprovodná online diskuse o odolnosti demokracie. Podle zveřejněného harmonogramu anglické stránky je sběr online příspěvků plánován do prosince 2026, tedy i po říjnovém setkání panelu.

Debatu doplňují místní akce, také v Česku

Součástí platformy je i přehled doprovodných akcí. Setkání pořádaná občany, neziskovými organizacemi a partnerskými sítěmi mají rozšiřovat diskusi a přinášet do ní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů. Mohou mít podobu veřejné debaty, workshopu nebo místního občanského panelu. Podmínky účasti je potřeba ověřit u konkrétního pořadatele.

Mezi českými příklady uvedenými na platformě je brněnská akce věnovaná svobodě projevu, dezinformacím a občanským právům. Její program zahrnuje přednášku a moderovanou debatu s Janem Hořeňovským z Institutu H21 o tom, jak strach, nepravdivé informace a online platformy ovlivňují veřejnou diskusi.

Květnová akce „Protektorátní Budějovice“ zase propojila komentovanou procházku, filmovou projekci a historickou přednášku. Zkušenost okupace, propagandy a omezování občanských svobod vztáhla k současným otázkám ochrany demokracie a občanského zapojení.

Co přinesly předchozí panely?

  • Témata občanských panelů sahají od energetické účinnosti a virtuálních světů po boj proti nenávisti nebo budoucí evropský rozpočet. U některých už Komise zveřejnila také konkrétní příklady využití jejich doporučení.
  • Panel zaměřený na plýtvání potravinami navrhoval například lepší spolupráci v potravinovém řetězci, podporu darování potravin, sledování odpadu a osvětu. Podle Komise se tyto podněty odrazily v jejím návrhu revize rámcové směrnice o odpadech, která byla následně v roce 2025 změněna. Komise také připravila soubor nástrojů pro podniky, neziskové organizace a veřejné instituce, které chtějí pomáhat omezovat plýtvání u spotřebitelů.
  • Další panel se zabýval dostupností vzdělávání v zahraničí. Vypracoval 21 doporučení, která přispěla k návrhu doporučení Rady „Evropa v pohybu“. Promítla se do něj témata dostupnějších zahraničních pobytů, jazykového vzdělávání nebo udržitelnějšího cestování. Rada doporučení přijala v květnu 2024.

Ve spolupráci s Evropskou komisí

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