Cena mouky bude dál stoupat, brzy uvidíme zavírání mlýnů, říká šéf GoodMills

V květnu stoupla cena mouky pro zákazníky meziročně o 65 procent. Nárůst bude podle odhadů pokračovat i nadále, rostou ceny energií. Vedou se ale spory, jestli tady nevzniká nepřiměřený zisk u jednotlivých článků dodavatelského řetězce na úkor jiných. Očekáváte, že mlýny v ČR na konci letošního roku budou více v zisku?

Trend růstu cen tady je. Příčina růstu cen pečiva a výrobků z mouky v regálech je jasný, je to primárně okamžitým zvýšením cen pšenice. Když se podíváte na světové burzy, ve chvíli, kdy začal konflikt na Ukrajině, tak cena šla z nějakých 250 eur za tunu až na 448 eur za tunu – to je jedna věc. Současně s tím nikdo nevěděl, co bude a jak se bude konflikt vyvíjet – takže fyzická dostupnost pšenice se rapidně snížila.