Umělá inteligence otřese pracovním trhem. Každý by měl mít plán B, říká ekonom

Podle Daria Amodeie, šéfa společnosti Anthropic, která se na AI zaměřuje, přijde kvůli umělé inteligenci v horizontu pěti až deseti let o práci dvacet procent lidí. To je velmi vysoké číslo. Jak to zamává se společností?

Bude to obrovský otřes, je tedy důležité, že o tom šéfové velkých firem začínají mluvit. Ukazuje se, že umělá inteligence dokáže lidi dobře nahradit zejména v opakujících se činnostech. Myslím si, že tak polovina juniorních pozic může vlivem AI zaniknout.

Spousta lidí postrádá kompetenci řešit krize, což se ale paradoxně týká lidí s vyššími příjmy.