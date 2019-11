Doporučených dopisů ubývá, lidé stále častěji využívají datové schránky

15:29 , aktualizováno 15:29

Za deset let fungování datových schránek rozeslali jejich uživatelé 700 milionů zpráv. Ušetřili díky tomu 14 miliard korun, které by byli jinak nuceni zaplatit za doručení České poště. Celková investice do systému je asi 3,5 miliardy korun, oznámilo ve čtvrtek ministerstvo vnitra.