Schillerová sází na to, že Senát přidá k balíčku širší pomoc podnikatelům

10:23

Ministryně financí Alena Schillerová dala najevo, jak sází na to, že Senát upraví daňový balíček, který rozděluje vládní strany. Počítá totiž s tím, že právě senátoři do balíčku přidají to, aby podnikatelé mohli současně čerpat kompenzační bonus i příspěvek z programu Antivirus.