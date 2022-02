Zemanův evergreen na rušení daňových výjimek u poslanců narazil

Paušální zrušení daňových výjimek by podle koaličních poslanců připravilo o peníze rodiny, důchodce či invalidy.

„Pan prezident by rád zrušil všechny daňové výjimky, tedy i slevy na poplatníka, manžela či na děti. Tak zdůrazňuji: to fakt nejsou lobbisti, my tímto způsobem rodiny a rodiče nepodrazíme,“ uvedl na Twitteru šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Poslanec STAN Ondřej Lochman napsal, že rušení výjimek zní na první pohled skvěle. „V překladu: seberte peníze důchodcům, invalidům, sirotkům, ale i rodinám a zaměstnancům. Kluci a holky z SPD a ANO mu za to nadšeně zatleskali. STAN asociální nápady fakt podporovat nebude,“ doplnil.

Jendou z největších daňových výjimek je právě sleva na poplatníka. Tu přitom poslanci naopak nedávno zvedali a od letošního ledna se zvýšila už na 30 840 korun. Jen toto třítisícové navýšení proti loňskému stavu zatížilo rozpočet dodatečnými 12,5 miliardami korun. Celkově tak jen tato výjimka, jejíž zrušení by se fakticky rovnalo plošnému zvýšení daní z příjmu, z celkového balíku ukousne přes 120 miliard korun.

Prezident Zeman kritizoval také zrušení superhrubé mzdy a přimlouval se za zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob. To však předchozí i současná vláda odmítají.

„Kritiku zrušení superhrubé mzdy odmítám už proto, že problém veřejných financí není příjmová strana, která stále roste, ale strašlivě rychlý růst výdajů, který se utrhl jakékoliv ekonomické logice. Zrušení superhrubé mzdy byl také jeden z malá pozitivních ekonomických signálů v krizi,“ uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Mezi diskutovanými výjimkami, které by mohly padnout za oběť úsporám, se zmiňuje například i daňový odpočet stavebního spoření, na jehož podporu stát loni vydal přes čtyři miliardy korun. Ekonomové to považují za zbytečnou podporu neefektivní metody spoření, podle stavebních spořitelen by jeho zrušení v čase rychle zdražujících cen nemovitostí nebylo správné.

O rušení výjimek se mluví už roky, politici však při jejich odstraňování moc úspěšní nejsou, což na Twitteru glosoval i exministr financí Miroslav Kalousek.

„Miloš Zeman horuje ve sněmovně za rušení daňových výjimek. Což o to, kus pravdy má, ale... Připomněl mi, jak jsem v roce 2007 navrhl zrušit 132 daňových výjimek a předložil návrh k politické diskuzi. Diskuze dopadla ještě docela úspěšně. Výjimky přibyly pouze dvě,“ napsal.