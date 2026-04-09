Umělá inteligence, která vyplní daňové přiznání. Stát testuje novou aplikaci

Novou aplikaci v současné podobě využijí především lidé, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti v Česku a daňové přiznání si podávají sami. Využít ji tak mohou například zaměstnanci s jedním či více zaměstnavateli nebo studenti s výdělky z brigád a dohod.
Naopak mimo její dosah zatím zůstávají poplatníci, kteří vedle mzdy vykazují také příjmy z podnikání, nájmu nebo třeba z obchodování s cennými papíry. Určena je českým daňovým rezidentům i nerezidentům, pokud nemají příjmy ze zahraničí.
Princip stojí na nahrání podkladů do systému, jehož název může veřejnost pomoci vybrat. „Uživatel do aplikace vloží potvrzení o zdanitelných příjmech, ale také dokumenty k uplatnění slev, odpočtů či daňového zvýhodnění, například potvrzení o darech, penzijním spoření nebo slevách na děti,“ popsal Jiří Žežulka, ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství (GFŘ).
Soubory mohou být ve formátu PDF, jako sken i jako fotografie. Umělá inteligence (AI) z nich vytěží potřebné údaje, přiřadí je k odpovídajícím kolonkám formuláře a připraví návrh vyplnění.
Klíčová ale podle úřadů zůstává lidská kontrola. „Uživatel musí všechny rozpoznané údaje projít, případně opravit a teprve poté potvrdit jejich správnost. Aplikace následně dopočítá výsledek včetně případného přeplatku a připraví výstup pro odeslání,“ doplnil druhý z jejích autorů Pavol Škápik z GFŘ. Hotové přiznání lze vygenerovat jako XML soubor pro elektronické podání přes portál MOJE daně, případně jako PDF pro listinnou formu.
AI jako budoucnost
Ministerstvo financí i finanční správa zdůrazňují, že nynější verze funguje odděleně od státních registrů a interních systémů. Z bezpečnostních důvodů pracuje výhradně s dokumenty, které do ní vloží sám uživatel. Do budoucna by se to ale mohlo změnit. „V další etapě se počítá s tím, že by si systém mohl část dat brát přímo z hlášení zaměstnavatelů nebo z registrů veřejné správy,“ uvedla Simana Hornochová, generální ředitelka finanční správy.
Zpracování dat probíhá v zabezpečeném státním cloudu a podle finanční správy nejsou nahrané dokumenty využívány k trénování modelů umělé inteligence. Systém má navíc data po zpracování neuchovávat. I přes technickou podporu ale nadále platí, že odpovědnost za správnost podaného přiznání nese výhradně poplatník.
Podle Hornochové není cílem testovat jen samotné předvyplnění formuláře, ale i to, zda je aplikace pro veřejnost srozumitelná a uživatelsky přívětivá. „Tato pomůcka reprezentuje naši vizi, jakým směrem chceme rozvíjet podporu občanů při plnění jejich daňových povinností,“ uvedla.
Testovací provoz
Resort financí projekt označuje za první aplikaci tohoto typu v české veřejné správě. Beta verze vznikla jako pilot, který má dodat zpětnou vazbu pro další rozvoj daňových informačních systémů, zejména portálu MOJE daně. „Pokud se testování osvědčí, mohla by se služba stát jeho součástí už v příštím roce. Letos však ještě zůstane v režimu zkušebního provozu,“ dodal Žežulka.
Na vývoji a testování se podíleli nejen pracovníci finanční správy, ale také studenti, konkrétně České zemědělské univerzity a Vysoké školy ekonomické. Podle dostupných informací vyšly dosavadní náklady zhruba na tři miliony korun včetně infrastruktury.
Počet podaných přiznání podle údajů Finanční správy každoročně roste zhruba o pět procent. Důvodem je mimo jiné to, že přibývá studentů a dalších lidí, kteří si přiznání podávají sami, zatímco zaměstnavatelé tuto agendu za pracovníky zajišťují méně často. „V aktuální sezoně navíc úřadům ještě chybí přibližně 890 tisíc přiznání fyzických osob,“ upozornila Hornochová.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila novou pomůcku na daňové přiznání za vítaný posun. „Umělá inteligence dokáže celý proces výrazně urychlit. Jde o konkrétní krok, jak lidem usnadnit plnění daňových povinností,“ uvedla.
Termíny pro podání za rok 2025 se touto novinkou nijak nemění. Papírové přiznání bylo nutné odevzdat do 1. dubna 2026, elektronicky je možné jej podat do 4. května 2026. V případě využití daňového poradce nebo povinného auditu platí lhůta do 1. července 2026.