Cílem navrhované komplexní daňové reformy je zlepšit výkon tuzemské ekonomiky, která zaostává za evropským průměrem. „Reálný HDP vzrostl mezi lety 2019 až 2024 celkově pouze o kumulativních 2,3 procenta. To je méně než nám podobné ekonomiky, jako je Polsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. Ty sice začínají na nižší úrovni růstu ale vzrostly v průměru o významných 9,5 procenta za celé období,“ shrnují autoři rozsáhlé studie.
Nemovitosti zdaňte víc, práci naopak méně, navrhují ekonomové
Upozorňují dále, že například Národní ekonomická rada vlády už dříve uvedla, že česká ekonomika vyčerpala své výhody a zdroje dynamického ekonomického růstu. Podle Hospodářské komory ČR je pak jediným východiskem z této situace přesun k produkci s vyšší přidanou hodnotou. S tím má pomoct navrhovaná daňová reforma. Daně totiž podle autorů reformy ovlivňují motivaci k ekonomické aktivitě: mohou tedy ekonomický růst brzdit, nebo naopak podporovat. Jsou také zdrojem více než 90 procent příjmů veřejných rozpočtů.
Demotivační daně
Současné nastavení daní je podle ekonomů nevyhovující. „Náš daňový mix omezuje růst. Máme nemotivující prvky, například slevu na manželku,“ vysvětluje spoluautor studie sociolog Dan Prokop.
Daňový mix je podle autorů studie problematický v tom, že Česko vybírá poměrně velké peníze na zdanění práce a firemních zisků, což ekonomiku spíš brzdí. „Česko vybírá v přepočtu na HDP až o zhruba 100 miliard více ročně než nám podobné země, tedy Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko,“ uvádějí autoři studie.
Naopak ve zdanění spotřeby a majetku Česko vybírá o zhruba 200 miliard méně, než je průměr jemu podobných zemí. „Takový daňový mix demotivuje k aktivitě a omezuje ekonomický růst,“ myslí si autoři.
Odvody živnostníků jsou nefér. Ekonomové navrhují snížení paušálů
Problém vidí i v demotivačním nastavení daní. „Vysoké zatížení nízkopříjmových zaměstnanců a rodičů s malými dětmi vede tyto poplatníky k rozhodnutí opustit oficiální trh práce a neaktivitě, ke švarcsystému či šedé ekonomice, což je častá situace osob v exekuci,“ vysvětlují.
„Nízké zatížení vína a piva spotřebními daněmi nesnižuje motivaci k jejich spotřebě a zároveň nepřináší do systému prostředky na řešení zdravotních a sociálních dopadů jejich konzumace. Zdanění nemovitostí pak zatěžuje budovy více než pozemky, což může demotivovat od výstavby,“ dodávají ekonomové.
Méně danit zaměstnance, omezit švarcsystém
Jednou z důležitých změn, kterou ekonomové navrhují, je nižší zdanění práce. Největších úlev by se měli dočkat zaměstnanci s nízkými příjmy. K tomu by mělo dojít zejména prostřednictvím vyšších slev na dani. Další opatření cílí na omezení daňového zvýhodnění OSVČ s vyššími příjmy a nízkými náklady. Ekonomové by proto rádi provedli změny v paušálních výdajích a omezili využívání paušální daně.
1.
|Nižší zdanění zaměstnanců
2.
|Rovnější zdanění OSVČ
3.
|Motivace k firemním investicím
4.
|Zdanění nemovitostí motivující ke stavění a pronajímání
5.
|Zacelení mezer ve zdanění kapitálu a dědictví
6.
|Omezení výjimek ve zdanění neřestí (alkohol, tabák apod.)
7.
|Systematičtější zdanění spotřeby
Nízkopříjmovým domácnostem by pak opatření v reformě podle výpočtu autorů studie přinesla až 8 800 korun ročně navíc.
Návrhy podrobněji:
Reforma se chce zaměřit také na osoby na okraji trhu práce. Matka s dítětem do 3 let přecházející z péče na hlavní pracovní poměr by díky navrhované navrhované eliminaci slevy na nepracující manželku a naopak vyšší slevě na poplatníka získala navíc bezmála tři tisíce koruna měsíčně. O něco více by si přilepšila samoživitelka. Té by zbývalo o skoro čtyři tisíce navíc proti stávajícímu nastavení.
Důchodce pracující na poloviční úvazek by si díky vyšší slevě na poplatníka a nižšímu minimu zdravotního pojištění měl navíc asi tisíc korun.
Tato pro rozpočet zatěžující opatření by kompenzovaly další navrhované změny, které by peníze do rozpočtu naopak přinesly. Například reforma v dani z nemovitostí. Současné zdanění podle autorů studie dostatečně nemotivuje vlastníky k využívání nemovitostí k bydlení a umožňuje optimalizace. I to by tedy chtěli změnit.
Výhrady mají autoři rovněž vůči systému DPH. Snížená sazba totiž podle nich není efektivní podporou nízkopříjmových. Jsou v ní zahrnuti totiž zahrnuté položky, za něž více utrácejí lidé s vyššími příjmy. Jde například o hotely, restaurace či sportovní aktivity.
„Bylo by efektivní přesunout zbytné položky do standardní sazby DPH a kompenzovat toto zvýšení nízkopříjmovým jinými opatřeními v daňově-dávkovém systému,“ navrhují autoři reformy.
Česko i Evropa si musí vybrat, jestli vymění pohodlí za růst, říká miliardář Tomek
Nešťastné je podle nich i danění tabáku, alkoholu, cukru nebo fosilních paliv. „Dnes zcela chybí spotřební daň na tiché víno či slazené nápoje, spotřební daň na pivo dobře nezohledňuje koncentraci alkoholu v nápoji. Hlavním nedostatkem je inflační zastarávání nominálních sazeb spotřebních daní, které s výjimkou tabákových výrobků v čase reálně zlevňuje,“ míní.
Dále by ekonomové byli pro zavedení dědické daně. Upozorňují, že Česko je jednou z mála zemí, která tuto daň zrušila.
„Je to nejkomplexnější daňová reforma vůbec. Věřím, že aspoň její části budou naplněny. Díky těmto změnám bychom mohli mít zhruba o půl procenta HDP víc,“ uzavírá ekonom Petr Janský z Centra veřejných financí.