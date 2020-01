Lepší je odpočatý bankéř. Spořitelna nadělila lidem 37 dní dovolené

Většina lidí do bankovní pobočky už nechodí poslat platbu nebo zadat trvalý příkaz. Proto ubývá pracovníků za přepážkou a přibývá poradců.

„V poradenství jsou obecně úspěšnější ti bankéři, kteří už mají nějaké zkušenosti, už řídili svůj rodinný rozpočet. Jsou uvěřitelnější,“ říká Daniela Pešková.

Co chcete bankéřům nabídnout? Přilákat je na více dnů dovolené?

Finanční poradenství je náročná práce, a pokud má poradce klientovi pomoci, musí být v pohodě, vyrovnaný a odpočatý. Od našich zaměstnanců jsme navíc stále častěji slyšeli, že chtějí více flexibility, více možností pracovat z domova a více dní volna. Proto jsme se rozhodli, že jim ke standardním pětadvaceti dnům dovolené za rok přidáme ještě dalších dvanáct dní volna. Je to na každý měsíc jeden den. A lidé ho mohou využít, jak potřebují, aby si odpočinuli od práce.

Budou si je moci vzít najednou a udělat si dva měsíce prázdnin?

My bychom raději, aby si lidé brali volno průběžně, aby byli „průběžně odpočatí“. Pokud někdo chce dlouhé volno, je to věc individuální dohody. Těchto dvanáct dní volna mohou zaměstnanci čerpat za stejných podmínek jako standardní dovolenou, jen není možnost převést nevyčerpané volno do dalšího roku, což u dovolené v omezené míře možné je. Pochopitelně na manažery v pobočkách a v klientském call centru to klade větší odpovědnost při plánování směn, protože musíme zaručit maximální dostupnost poboček a péče pro klienty.

Vypadne vám zhruba dvacetina času zaměstnanců. Zvládnete to nahradit se stejným počtem lidí? A nebudou tyhle dny volna znamenat pomalejší růst mezd?

Na některá místa, třeba do klientského call centra, přijmeme více lidí, ale obecně věříme, že odpočatí lidé dokážou práci udělat. A opravdu je to benefit, který je navíc. Mzdy přehodnocujeme průběžně, v pobočkové síti rostly v posledních třech letech každý rok v průměru o šest procent, letos porostou u těch nejzkušenějších poradců až o osm procent. Na růst mezd a odměn dáváme letos 360 milionů korun.

A připočítáme-li k tomu i oněch dvanáct dnů volna navíc, představuje naše letošní investice do navýšení odměn zaměstnancům více než sedm set milionů korun. Na druhou stranu musíme být zodpovědní, nemůžeme růst mezd přehnat, abychom pak ve složitější době nemuseli propouštět. Průměrný bankéř v pobočce si podle seniority u nás vydělá od 31 do 46 tisíc korun.

To je ale pořád třetina toho, co bere v Rakousku...

Platy bankovních poradců se v rakouských bankách pohybují okolo tří a půl tisíce eur, tedy zhruba devadesát tisíc korun. Mluvila bych tedy spíše o dvojnásobku, což je vzhledem k tamním vyšším životním nákladům pochopitelné. Navíc české platy obecně se pomalu přibližují k západní Evropě a my se stejně jako jiní zaměstnavatelé musíme primárně srovnávat s českým trhem.

Kde jste se inspirovali?

Známe několik příkladů ze zahraničních IT firem, kde zavedli čtyřdenní pracovní týden a produktivita stoupla. Jsme první velká firma v Česku, která něco takového zavádí, nepočítám-li malé IT firmy nebo start-upy. Sami jsme to během loňského roku zkoušeli v několika pilotních pobočkách. Zúčastnily se asi dvě stovky zaměstnanců a ukázalo se, že lidé volné dny opravdu využili. Nejčastěji se věnovali sami sobě – zašli si ke kadeřníkovi, k lékaři nebo jeli na výlet – či dětem. Hodnota toho benefitu vynikne více v pobočkách a v regionech než třeba na centrále, kde lze daleko jednodušeji pracovat z domova.

Čekáte, že díky tomu přetáhnete lidi od konkurenčních bank?

Určitě to bude naše konkurenční výhoda, způsob, jak najdeme ty nejlepší lidi na trhu. Nehledáme nicméně jen bankéře, ale v prvé řadě lidi, kteří rádi s někým komunikují. To jsou ti, kteří pracují ve službách nebo obecně i v maloobchodě. Člověka, který je schopný naslouchat. Všechno ostatní, tedy přípravu na certifikace, ho umíme doučit. Ale už ho nedoučíme, aby rád jednal s lidmi a chtěl jim pomáhat.

Kolik lidí vám chybí?

Nové zaměstnance hledáme průběžně. Standardně máme otevřeny zhruba dvě stovky volných pozic, z nichž je přes stovku v pobočkové síti a zbytek zejména v oddělení informačních technologií. Konkurenci pro nás nepředstavují jen banky, ale stále více také státní správa, která v posledních letech bují. Pro ni je člověk, který dělal rok v bance a prošel řadou školení, velmi cenný.

Co všechno musí bankéř v pobočce umět?

Z pohledu bankovní regulace je to stále náročnější. Každý bankéř musí mít čtyři certifikace – úvěrovou, pojišťovací, investiční a na penzijní spoření. A zkoušky musí v pravidelných intervalech opakovat. Zaměstnanci se na certifikace nově mohou připravovat doma, k dvanácti dnům volna jim totiž přidáváme dalších dvanáct dní možnosti práce z domova, aby se mohli na zkoušky připravovat v klidu.

Jak moc jejich výdělek závisí na tom, kolik toho lidem prodají?

V souvislosti s přechodem na poradenský model už v odměňování našich poradců zohledňujeme také přímo spokojenost klienta. Čtvrtina odměn poradce závisí na tom, jaké hodnocení od klienta dostane, a je to propojené i s tím volnem navíc. Odpočatý bankéř bude na klienta působit lépe. Máme poměrně velký vzorek, o spokojenost se po komunikaci s bankéřem podělí dvacet až třicet procent klientů.

Banky také masivně investují do nových technologií. Bude tak možné zcela nahradit bankéře?

V případě poradenství je technologie spíše jen doplněk, bankéř pomocí dat ukáže přehledně klientovi jeho finanční život. A na základě toho mu může třeba poradit, jak postupovat, aby jeho peníze neztrácely hodnotu. V těchto věcech bude role bankéře ještě nějakou dobu nezastupitelná.

Co to tedy znamená pro banku?

Měníme například formát poboček. Schůzka s poradcem nemůže probíhat v hale nebo u přepážky, ale v diskrétnějším prostředí. V novém formátu už máme zhruba každou třetí pobočku, soustředíme se na ty větší, kde je alespoň sedm či osm zaměstnanců. Nejde jen o změnu dispozice pobočky, ale také o nasazení technologií, to se týká velkých i malých poboček. Celkem do proměny pobočkové sítě investujeme kolem půl miliardy ročně. A budeme v tom pokračovat.

Hodláte snižovat počet poboček?

Teď máme kolem pěti stovek poboček, to je nejvíc na trhu. Velké snížení proběhlo kolem roku 2015, nyní ročně zavíráme kolem deseti poboček. Prioritou je pro nás pobočkovou síť optimalizovat a přesouvat pobočky tam, kde tráví klienti nejvíce času. Tedy například v obchodních centrech, kde máme pobočky otevřené i o víkendech.