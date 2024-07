Investice od Korejců může z Česka udělat důležitého hráče ve výrobě bezuhlíkové energie

Na akci Doosan Partnership Day v květnu Doosan Enerbility oznámil investiční záměr převodu generátorů a bezuhlíkové technologie do Doosan Škoda Power. Můžete se s námi podělit o aktuální průběh tohoto investičního plánu a o to, co Doosan Škoda Power pro transfer technologií připravuje?

Aktuálně provádíme interní revizi modelu generátoru, specifikaci a časový harmonogram převodu, což znamená, že proces již začal. Zahájili jsme jednání s konstrukčním týmem generátoru společnosti Doosan Enerbility, týmem výrobní technologie, týmem řízení výroby a továrnou na výrobu generátorů. Tato diskuse zahrnuje plány na výstavbu nebo rekonstrukci továrny, způsob komercializace našich budoucích výrobků a vhodné metody pro získání technologie. Díky těmto aktivitám jsme určili klíčové agendy a diskutovali jsme o nich osobně v Koreji prostřednictvím nově zřízeného pravidelného zasedání Rady mezi společností Doosan Enerbility a Doosan Škoda Power, které se poprvé konalo začátkem července.

Znamená to, že jste již vytipovali vhodný projektový tým, který bude na tomto úkolu pracovat?

Po oznámení převodu technologie se na obou stranách vzápětí začal sestavovat vhodný projektový tým. V první řadě chceme využít interní zdroje, dát našim kvalifikovaným technikům a kolegům ve výrobě a technologii možnost naučit se nové technologie a zvýšit si kvalifikaci. To se samozřejmě neobejde bez podpory zkušených odborníků v Koreji. Předpokládáme, že vytvořený česko-korejský tým bude na tomto úkolu spolupracovat více než rok. A jak se bude nový produkt zavádět do praxe, budou se objevovat další příležitosti pro zkušené odborníky z trhu, které se budeme snažit získat ke spolupráci.

Společnost Doosan Škoda Power spolupracuje s KHNP na její nabídce pro projekt Dukovany. Účast českých firem v dukovanském projektu je důležitá. Jaký je rozsah účasti Doosan Škoda Power a českých firem?

Spolupráci s českými firmami, které působí v oblasti jaderné energetiky a mají zkušenosti z provozu šesti jaderných bloků v České republice a okolních zemích, považuje KHNP za jeden z klíčových faktorů úspěchu. Již předem potvrdila, že významnou část zařízení úzce souvisejících s výkonem elektrárny dodají české firmy, včetně Doosan Škoda Power. Prostřednictvím společnosti Doosan Enerbility usiluje KHNP o dodávku těchto zařízení s důrazem na místní dodávky. Je jediným dodavatelem, který se rozhodl dodat do Dukovan turbíny a další související zařízení v rámci strojovny vyrobené českou firmou. Toto rozhodnutí odráží snahu rozšířit účast českých firem co nejvíce. Věřím, že k tomu velmi přispěl silný vztah vybudovaný v uplynulých letech úzkou spoluprací mezi KHNP a skupinou Doosan, rozšířený o Doosan Škoda Power.

Proč si myslíte, že turbína vyrobená v Plzni je pro dostavbu dalších jaderných bloků nejlepším řešením?

Ve výrobě parních turbín máme více než stoletou tradici. Jsme významným zaměstnavatelem v regionu a podporujeme technické vzdělávání i vědu a výzkum. Chceme, aby Česká republika byla technologickým centrem výroby parních turbín v Evropě a aby se státu investice v podobě subdodávek výrobků s vysokou přidanou hodnotou českým firmám vracely. Zásadní výhodou je i to, že můžeme zajistit dlouhodobý a okamžitý servis dodaného zařízení, což je velmi podstatné pro spolehlivý a bezpečný provoz elektrárny.

O výběru preferovaného uchazeče pro pátý blok jaderné elektrárny Dukovany se má rozhodnout již brzy. Projekt výstavby jaderné elektrárny v Dukovanech bude nejvýznamnější českou infrastrukturní stavbou posledních desetiletí. Jaké má Doosan Škoda Power zkušenosti v oblasti jaderných elektráren?

Doosan Škoda Power je tradičním dodavatelem parních turbín, který má za sebou velké úspěchy v otevřené mezinárodní konkurenci. Přibližně 20 procent naší historické produkce bylo dodáno do jaderných elektráren. Všechny turbíny provozované v českých a slovenských jaderných elektrárnách pocházejí z našeho plzeňského závodu. Dodáváme ale i do zámoří, a nedávno jsme například získali zakázku na modernizaci nízkotlakých turbín v elektrárně Loviisa ve Finsku.

Výstavba jaderné elektrárny je celostátní projekt, který vyžaduje obrovské finanční i časové investice. Pokud se tento projekt jaderné elektrárny nepodaří dokončit v plánovaném termínu a dojde ke zpoždění, nevyhnutelně dojde k finančním škodám, ať už v důsledku zvýšených nákladů na výstavbu anebo tím, že vlastník bude muset nést ztráty z prodeje elektřiny. Jak chcete vy jako Doosan Škoda Power přispět k včasnému dokončení projektu?

Jednou z našich hlavních výhod je znalost místního technického a právního prostředí. V tomto ohledu bychom KHNP podpořili. Z výkonu řady servisních činností v lokalitách Dukovany i Temelín známe přísná pravidla stanovená společností ČEZ a jejich maximální důraz na včasné plnění zakázek. S těmito zkušenostmi a znalostmi bychom spolupracovali již od počáteční fáze projektu. Vedle toho máme dlouhou historii spolupráce s korejskými EPC dodavateli. Měli jsme mnoho příležitostí poznat, jak jsou pečliví a jaké zdroje jsou připraveni využít k zajištění dodržování časových požadavků projektu.

Schopnost dodržet harmonogram projektu deklarují všechny společnosti, které se v současné době účastní výběrového řízení. V jiných zemích však existují případy, kdy se výstavba jaderné elektrárny zpozdila a rozpočet projektu se oproti původní ceně zvýšil dva- až třikrát. Jaké jsou vaše zkušenosti s jednotlivými uchazeči o zakázku?

Doosan Škoda Power poskytla své nabídky dvěma ze tří uchazečů: společnostem Westinghouse a KHNP. Společnost EDF má pro parní turbínu jiného partnera. Vzhledem k tomu, že Westinghouse se závěrečné fáze výběrového řízení neúčastní, plně spoléháme na úspěch KHNP. Jsme dlouhodobými partnery, a proto s nimi také úzce spolupracujeme. Během posledních 15 let naši inženýři navštívili několik jaderných elektráren, které KHNP postavila či staví. Z těchto návštěv a setkání jsme získali silnou důvěru, že společnost KHNP dokáže dostát svému závazku realizovat projekt včas a v rámci rozpočtu. To je ostatně něco, co jsme se naučili v našich dalších projektech od korejských dodavatelů obecně. Ať už jsme pro ně dodávali do Latinské Ameriky, Evropy nebo na Blízký východ, dodržování smluvních závazků berou jako věc cti. Přál bych si, aby dostali šanci dokázat totéž i při výstavbě nových jaderných elektráren v České republice.