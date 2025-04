Rekvalifikovat se můžete, i když práci máte. Polepšíte si, říká šéf úřadu práce

Z prvotřídní kaskadérky za deset dnů čalounicí. To je jeden z medializovaných případů rekvalifikace. Na kurzech se můžete naučit i vyrábět keramiku, tetovat nebo létat s dronem. O jaké obory je největší zájem?

Lidi chtějí získat především digitální dovednosti. Ať už se bavíme o programování, datové analýze, nebo o základech digitální gramotnosti. Pro starší osoby to může být vstupenka do světa, která změní jejich postavení na trhu práce. Mají často dobrou kvalifikaci, skvělou pracovní morálku, ale bez digitálních dovedností se na některá místa nedostanou. Koneckonců na lidi starší padesáti pěti let se zaměřujeme i v projektu Věk není překážkou.

Doporučil bych párkrát za rok zajít cvičně na pohovor. Zjistíte, jestli je o vás na trhu zájem a co si případně potřebujete doplnit.