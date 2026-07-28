První si toho všiml web e15, jehož je Křetínský spolumajitelem. EPG měla podle žebříčku loni roční tržby 75,387 miliardy dolarů (zhruba 1,6 bilionu Kč).
Společnosti zastoupené v žebříčku dosáhly v roce 2025 celkových tržeb 43,1 bilionu dolarů, meziročně o 3,2 procenta více. Dohromady zaměstnávají 70,2 milionu lidí a jejich tržby vytvářejí více než třetinu světového hrubého domácího produktu (HDP).
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Letos se do čela žebříčku největších světových firem podle výše tržeb probojoval Amazon. Ukončil tak dvanáctiletou nadvládu společnosti Walmart.
Součástí skupiny EPG jsou energetické, logistické, maloobchodní a mediální firmy. Podíl drží mimo jiné v britské poště Royal Mail, ve Slovenských elektrárnách, nebo v německém provozovateli velkoobchodů Makro. V Česku vlastní vydavatelství Blesk, Reflex, E15 a další.