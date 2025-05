Finále o Dukovany nemůže pískat Francouz, říká šéf ČEZ Daniel Beneš

Krajský soud v Brně v květnu vydáním předběžného opatření zablokoval podpis smlouvy o stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Podali jste proti rozhodnutí stížnost?

Jsme si jisti, že jsme vybrali správně a trvám na tom, že nabídka jihokorejské KHNP byla nejlepší. Díky transparentnímu a férovému tendru jsme se dostali s výslednou cenou za jednu megawatthodinu na méně než 90 euro. To je ve srovnání s jinými současnými jadernými projekty skvělý výsledek a nejnižší cena. Třeba v případě britské Hinkley Point je EDF na téměř 150 eurech za megawatthodinu. I to dokazuje, že vybraná nabídka byla velmi dobrá a že cesta tendru byla správná. Rozhodnutí soudu respektujeme. Musím ale apelovat na to, jak obrovský a strategický význam stavba nových bloků v Dukovanech má. Nedokážu si představit jinou zakázku s vyšším veřejným zájmem.

Daniel Beneš (55) Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Brno Business School Nottingham Trent University.

Do ČEZ nastoupil v roce 2004 na pozici ředitele úseku Nákup společnosti.

Od roku 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od května 2006 byl místopředsedou představenstva.

V září roku 2011 se stal předsedou představenstva a také generálním ředitelem společnosti ČEZ.

Proč tedy druhý uchazeč v pořadí výsledek tendru nechce uznat?

To je otázka na společnost EDF. Mám za to, že chce za každou cenu docílit, aby v Evropě nevznikla žádná jiná elektrárna než francouzská, což by nebylo šťastné z mnoha důvodů. I proto, že nikdy není dobře, když na trhu vládne jediný dodavatel. Obvykle to vede k vyšším cenám, o dalších negativních dopadech nemluvě. Ale mohu potvrdit, že jsme v pondělí 19. května podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Věřím, že se stížností bude zabývat bezodkladně, abychom mohli pokračovat v projektu.

Co předběžné opatření, které soud v Brně vydal, pro projekt znamená? Opozdí ho to a prodraží?

Má negativní dopad na harmonogram i na celkovou cenu. Cíleným zdržováním projektu vznikají nemalé škody a my je budeme po viníkovi vymáhat. Bude záležet na řadě okolností. I na tom, jak rychle Nejvyšší správní soud o naší stížnosti proti předběžnému opatření rozhodne. V tuto chvíli jsou škody ve výši 500 milionů korun měsíčně. Bohužel, čím více se bude oddalovat podpis smluv s korejským dodavatelem, tím víc se oddaluje termín dokončení. Nové zdroje ale stavět musíme. Je to zásadní pro zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka. A teď reálně hrozí, že na konci roku 2036 nebudou mít české domácnosti a průmysl k dispozici nový významný bezemisní zdroj energie. Měl by přitom pokrýt přibližně 15 procent české spotřeby. To je vysoké číslo, což podtrhuje význam projektu.

Co se teď s výstavbou nových bloků děje, úplně se zastavila?

Pracujeme dále, na nic nečekáme. Věříme, že soud naší stížnosti vyhoví. Jsme přesvědčeni, že není důvod výběr dodavatele jakkoliv zpochybňovat. Pokud by prodleva byla delší, pak experti, kteří by se na projektu měli podílet, nebudou mít u nás profesní uplatnění a mohou začít odcházet pracovat jinam. Ale zatím vše běží. Důkazem jsou již uzavřené kontrakty s prvními českými firmami. Byly slavnostně podepsány 7. května, kdy jsme původně chtěli podepisovat i hlavní smlouvu s KHNP. To, že korejská strana i po vydání předběžného opatření, které nám nedovolilo podepsat hlavní smlouvu, byla ochotna podepsat s českými protějšky subdodavatelské smlouvy, dokazuje, že jak my, tak korejská společnost počítáme s tím, že novou jadernou elektrárnu postavíme.

EDF tvrdí, že když se vše detailně posoudí, pak mezi její a nabídkou KHNP není výrazný rozdíl.

Proto jsme EDF vyzvali, ať svou nabídku neprodleně zveřejní. My to kvůli mlčenlivosti udělat nemůžeme, Francouzi ano. Ať ukážou karty a každý sám posoudí, jestli je jejich nabídka lepší než ta, kterou jsme po řadě let složité práce zvolili my. Zatím se chovají opačně a utrácejí peníze za lobbing, PR a advokáty.

Můžete popsat, co plánovanému podpisu smlouvy předcházelo?

Máme za sebou deset let intenzivní práce. Zmíním alespoň důležité milníky. Už v roce 2015 jsme v návaznosti na Státní energetickou koncepci a Národní akční plán založili společnost EDU I a začali pracovat na všem, co je pro přípravu tak rozsáhlého projektu nutné – třeba na podkladech pro získání kladného stanoviska k hodnocení vlivu na životní prostředí, což se stalo v roce 2019. Připravovali jsme i zjišťovací řízení pro EU, poptávkovou dokumentaci a pracovali na podkladech k povolení umístění a autorizaci výroby. V červenci 2020 jsme podepsali smlouvy se státem. To umožnilo zahájení spolupráce společností BEZ a EDU I na první fázi projektu. Soutěž jsme zahájili v březnu 2022, kdy jsme nejprve získali úvodní nabídky od tří a následně na základě Průběžné hodnoticí zprávy i finální nabídky od dvou uchazečů. Ty podaly společnosti EDF a KHNP. Loni v červenci stát rozhodl, že preferovaným uchazečem je KHNP. Letos v dubnu se rozhodlo o finálním způsobu financování dvou bloků. Nyní jsme stáli před podpisem smlouvy se společností KHNP, která v rámci výběrového řízení podala nejlepší nabídku.

Do stavby dukovanských bloků se nyní vložila i Evropská komise. Její místopředseda Stéphane Séjourné zaslal české vládě i vám dopis, ve kterém žádá o odklad podpisu smlouvy. Jak je tato žádost závazná a co říkáte na to, že spor Česka s francouzskou EDF řeší Francouz?

Mluvčí Evropské komise potvrdil, že dopis místopředsedy Evropské komise není právně závazný. Nechci vstupovat na politickou rovinu. Ale pokud je nesoulad mezi dvěma členskými státy, a tento problém na evropské úrovni zvedne komisař z jedné z těchto zemí, pak to pro vnímání vyváženosti, rovných podmínek a zacházení není dobré. Umíte si představit, že by finále mezi Českem a Francií pískal Francouz nebo Čech? Určitě ne. Toto je srovnatelné.

EDF si stěžovala i na to, že s ní ČEZ prý o tendru nejednal, že nebyla dostatečně informována.

To musím odmítnout. Proběhlo několik jednání na nejvyšší úrovni z obou stran. EDF jsme jasně sdělili, kde vidíme prostor pro zlepšení jejich nabídky a v čem konkrétně zaostává. Z jednání odcházeli s jasným sdělením, že rozumí, že nejsou „front runner“. Bohužel, ani po dvou až třech kolech diskusí na své finální nabídce EDF téměř nic nezměnila. Jasně jsme říkali, že po podání finální nabídky již následuje pouze vyhodnocení. O výsledku výběrového řízení byla EDF řádně informována přesně tak, jak bylo předem stanoveno v pravidlech.

Může zpoždění ovlivnit podíl českého průmyslu na dostavbě? Měl by prý dosáhnout zhruba 60 procent.

Nemyslím si, že případné zpoždění by mělo mít vliv na tento poměr. Zapojení českých firem do výstavby je pro nás jedním z důležitých bodů a bylo součástí vyjednávání s uchazeči o stavbu. První smlouvy s českými firmami už byly podepsané. Jde o 12 kontraktů, na jejichž základě již nyní dosahuje český podíl na zakázce skoro 30 procent. Mohu zmínit tradiční plzeňskou Doosan Škoda Power, která dodá do Dukovan turbínu i turbínovou halu, tedy celých 20 procent ze zakázky. Závazek 60procentního podílu českého průmyslu je reálný a korejská strana má vůli jej naplnit.

Co když se přece jen nová velká jaderná elektrárna stavět nebude? Mohou ji nahradit malé modulární reaktory, které taky chcete stavět?

Tuto variantu nevidím jako pravděpodobnou, ba dokonce ani jako možnou. Nové jaderné zdroje opravdu potřebujeme. Podle predikcí odborníků spotřeba elektřiny poroste ruku v ruce s dekarbonizací. Navíc nové dukovanské bloky nepředstavují do budoucna nárůst výkonu českých elektráren, jen nahradí zdroje, které budou muset tou dobou skončit – i současné dukovanské bloky. Takže musíme nejen postavit Dukovany 5 a 6, ale urychleně připravovat a nejlépe začít stavět i další zdroje. Tam počítáme s malými modulárními reaktory (SMR), které nejsou náhradou velkých elektráren, ale jejich doplněním.

Máte už pro ně vybranou konkrétní lokalitu či potenciální dodavatele?

Jako vhodné se nám pro SMR jeví třeba lokality současných uhelných elektráren. Mezi nejnadějnější patří Tušimice na Chomutovsku, kde by mohly být využity modulární reaktory od našeho strategického partnera, kterým je britská společnost Rolls-Royce SMR. V britském vývojáři malých modulárních reaktorů jsme letos získali akciový podíl, který postupně dosáhne přibližně 20 procent. A spolupracovat s ním chceme na rozvoji SMR nejen v Česku, ale i v Evropě a ve světě. V nových lokalitách se modulární reaktory stanou nejen spolehlivým a bezpečným zdrojem elektřiny, ale také tepla. Nadále tak budeme moci dodávat teplo pro systémy centrálního zásobování teplem do měst, což je důležité. Takže, modulární reaktory ano, ale ne místo velkých jaderných bloků. Musíme rozvíjet obojí, doplněné o množství obnovitelných zdrojů.

Co když Česko nebude mít dostatek vlastních zdrojů na pokrytí spotřeby elektřiny? Nemůžeme se spolehnout na dovoz z okolních států?

Dostatek vlastních spolehlivých zdrojů energie je základním pilířem energetické bezpečnosti. Nemůžeme se spoléhat na dovozy ze zahraničí. Nemáme jistotu, jak na tom naši sousedé budou v budoucnu a zda vůbec budou mít elektřiny tolik, aby ji mohli ještě vyvážet. Stavět vlastní zdroje musíme. V následujících desetiletích skončí většina zdrojů, které používáme nyní. V roce 2050 nám zůstává už jen Temelín a vodní elektrárny. Všechny ostatní musíme nahradit. Spolehnout se na dovoz by mohlo mít i negativní dopad na ceny pro koncové zákazníky, přeshraniční kapacity na dovoz elektřiny jsou navíc velmi omezené.

Jaká je budoucnost ostatních zdrojů energie ve výrobním mixu ČEZ?

Už nyní usilovně pracujeme na náhradě uhelných elektráren, které do roku 2033 ukončí provoz. Nejde jen o elektřinu, ale i o teplo. Proto ČEZ buduje nové plynové a paroplynové teplárny, obnovitelné zdroje a připravuje projekty paroplynových elektráren. Probíhá příprava projektů více než 1,5 GW plynových elektráren. Mohou být zprovozněny na počátku 30. let. Čekáme především na dokončení potřebné legislativy, aby byly připraveny pro účast v kapacitních aukcích.

Jak velké investice do nových zdrojů vás čekají a kde na to vezmete?

Investice do dekarbonizace české energetiky a budování nových zdrojů jsou obrovské. Abychom vše zvládli, je nutné zapojení státu. V případě nových bloků v Dukovanech jsme dosáhli s českým státem důležité dohody. ČEZ prodal státu 80% podíl ve společnosti Elektrárna Dukovany II, která projekt realizuje. Přímé zapojení státu je nejen logické, ale i nezbytné s ohledem na budoucí udržení finanční stability jak projektu, tak společnosti ČEZ. Skupina ČEZ realizuje i významné investice v energetice ČR spojené s odchodem od uhlí. Plánované investice v letech 2025–2030 přesahují hodnotu 400 miliard korun.