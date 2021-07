Daňový výběr se meziročně zvýšil o pětinu. Stát už letos vybral 477 miliard

Naopak v případě daně z příjmu fyzických osob stát v pololetí získal meziročně o 22,3 miliardy korun méně, tedy 71,1 miliardy korun, vyplývá z dat zveřejněných ministerstvem financí v rámci údajů o státním rozpočtu ke konci června. Ministerstvo financí k tomu uvedlo, že výběr byl ovlivněn daňovými změnami od letošního roku, zejména snížením základu daně o více než 25 procent a zvýšením slevy na poplatníka. Inkaso také negativně ovlivnilo vyplácení kompenzačního bonusu podnikatelům. Méně stát vybral i ze spotřebních daní.







Samotný státní rozpočet získal ke konci června na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 322,6 miliardy korun, tedy o 690 milionů korun více. Schodek rozpočtu ke konci června stoupl na 265,1 miliardy korun, šlo o nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá nově letos 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do loňska to bylo u krajů 8,92 procenta a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí.