KOMENTÁŘ: Kdo by nechtěl úlevu na dani? ptá se Ladislav Minčič

Počátkem října se veřejnost od ministryně Aleny Schillerové dozvěděla, že do konce mandátu této vlády již pravděpodobně nebude předložen návrh nového zákona o daních z příjmů. A to přesto, že pracovní verze návrhu již existuje. Dovolím si toto oznámení zasadit do širších souvislostí.