Zvyšme daně hlavně bohatším zaměstnancům, navrhli analytici

První varianta nazvaná vyvážená počítá s ponecháním základní sazby daně z příjmů na 15 procentech, progresivním zdaněním od průměrných příjmů, zvýšením slevy na poplatníka a zrušením selektivně čerpatelných slev a odčitatelných položek. Přinést by měla zhruba 32 miliard, přičemž více než 29 miliard by v tomto případě připlynulo od nejlépe vydělávajících zaměstnanců. Pro stabilizaci veřejných financí je potřeba získat dodatečných 115 miliard na dalších daních.

Druhá varianta, tzv. realistická pracuje se zvýšením základní sazby na 17 procent, progresivním zdaněním od středních příjmů, zvýšením slevy na poplatníka a rovněž zrušením selektivně čerpatelných slev a odčitatelných položek. V tomto případě by od zaměstnanců připlynulo do rozpočtu dodatečných 60 miliard, přes 42 miliard od těch s nejvyššími příjmy.

V realistické variantě se vrací zatížení nejvyšší příjmové pětiny zaměstnanců téměř na rok 2020, nezvyšuje však zátěž pro ty nejchudší. U středních příjmových skupin výběr navyšuje, stále by ale platily méně než před rokem 2020.

„Není úplně reálné rychle zreformovat všechny ostatní daně. Klíčové úspory navíc spočívají v dlouhodobých reformách. Navýšení příjmů ze zdanění zaměstnanců o zhruba 60 miliard KČ – a doplnění podobné či vyšší částky z ostatních zdrojů – je proto realistickým řešením v rukou vlády. Jde to udělat tak, že se navýšení takřka nedotkne nízko a středně příjmových,“ objasňuje Michal Šoltés.

Cílem úvah IDEA a PAQ, je nalézt řešení výpadku příjmů státního rozpočtu, které způsobil výpadek superhrubé mzdy. Návrat ke zdaňování v podobě roku 2020 by podle autorů studie vybral by oproti současnému nastavení 122 miliard korun. „Vrátil by však vysoké zatížení zaměstnanecké práce se všemi negativy. Měl by velké dopady i na chudší zaměstnance a nízkou progresi,“ upozorňují ekonomové ve zprávě.

Právě nízká progrese, tedy malé odstupňování daňového zatížení podle výše příjmů, je fenomén, na který PAQ Research upozorňuje dlouhodobě.

Pozor na šedou ekonomiku

Práce spodní pětiny zaměstnanců je dnes zatížena odvody a daněmi ve výši 35 procent a práce nejvyšší pětiny sazbou 40,1 procenta, upozorňují autoři, podle nichž čelí nízkopříjmoví relativně vysoké zátěži.

„Většina zatížení totiž spočívá v zdravotních a sociálních odvodech, na něž se neaplikují slevy. Slevy na dani jako například sleva na poplatníka naopak nízkopříjmoví často nemohou plně vyčerpat, protože žádnou daň z příjmu neplatí. I tak ale kvůli pojistnému platí vysoké odvody. Vysoké odvodové zatížení nízkopříjmových vede k pracující chudobě nebo přímo motivuje k přechodu do šedé ekonomiky, nakonec tak zvyšuje nároky na sociální systém,“ popisuje ekonom Šoltés.

„Na datech z projektu Život k nezaplacení navíc vidíme, jak silně na domácnosti s příjmy pod medián dopadá inflace. Ve složité situaci se nachází hlavně chudší polovina rodin s dětmi, z nichž většina již dnes nic neušetří. Jim nedává smysl daně z příjmu zvyšovat,“ dodává sociolog Daniel Prokop.