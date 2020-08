Poslední šance na odevzdání daní, pokuta se jinak počítá od dubna

Zákonná lhůta pro přiznání daní se sice letos neměnila, finanční úřady však lidem promíjely pokuty i úroky. Tolerance ovšem v úterý končí. A kdo ji prošvihne, musí počítat s výrazným postihem, který se bude vypočítávat od původní zákonné lhůty, tedy od 1. dubna, a to až do dne podání daňového přiznání nebo do dne zaplacení daně.

„Prosíme proto poplatníky, aby přiznání včas odevzdali a vyvarovali se tak zbytečnému placení vyšších sankcí,“ vyzývá generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Sankce za každý den zpoždění činí 0,05 procenta stanovené daně, nejvýše však 5 procent. „Takže například živnostník, který má na dani zaplatit 100 000 Kč, zaplatí navíc ještě sankci 5 000 Kč, pokud přiznání podá ve středu 19. srpna, namísto v úterý,“ upozorňuje ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Vedle sankcí budou při pozdním zaplacení daně nabíhat za celé období od 1. dubna ještě úroky z prodlení. Ty v ročním vyjádření činí 14,25 procenta ze stanovené daně.

Formuláře na poslední chvíli Daňové přiznání za rok 2019: využijte chytré interaktivní formuláře

„Pokud má tedy náš živnostník zaplatit na dani oněch 100 000 Kč, musí počítat s denním úrokem zhruba 39 korun, což se za 140 dní od dubna do 19. srpna vyšplhá na dalších zhruba 5 466 korun,“ vypočítává Kovanda.

Penále je nutné uhradit i tehdy, pokud poplatník přiznání sice do 18. srpna podá, ale stanovená daň nebude do toho dne na účtu příslušného finančního úřadu. Proto může být pro opozdilce výhodné zaplatit daň hotově přímo na pokladně úřadu.

Zaměstnanci finančních úřadů přizpůsobí končícímu termínu i svou pracovní dobu. „Přestože je drtivá většina přiznání již odevzdána, budou 18. srpna rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť, a to od 8:00 do 17:00 proto, aby mohli i poslední poplatníci pohodlně přiznání odevzdat,“ upozorňuje tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.