Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

  14:22
Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr daně z přidané hodnoty, výběr spotřební daně naopak zůstává stejný. Na druhé straně státu rostou i náklady zejména kvůli dražším energiím.

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic.

Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne ze čtvrtečních údajů společnosti CCS.

Růst cen pohonných hmot je přímým důsledkem prudkého zdražování ropy na trhu. Kromě ceny produktů z rafinerií se ovšem výsledná cena paliv u čerpacích stanic skládá ještě ze spotřební daně, DPH a marže obchodníků. Spotřební daň činí v Česku 12,84 Kč na litr benzinu a 9,95 Kč na litr nafty. Základní sazba DPH je 21 procent. Dlouhodobou průměrnou marži obchodníků odhadují analytici mezi 2,5 až 3,5 Kč na litr.

Marže u pohonných hmot jsou nehorázné, říká Babiš. Navrhne jejich zastropování

Zdražování paliv tak výrazně zvyšuje i příjmy státu na DPH u pohonných hmot. Podle výpočtů analytiků, kteří do výpočtu zahrnuli průměrnou spotřebu z minulosti, jde při současných cenách o vysoké desítky milionů korun denně. Analytik XTB Jiří Tyleček to odhadl na přibližně 54 milionů korun za den, přičemž většinu tvoří vyšší příjmy u nafty. „Samozřejmě toto stát vybírá až na aktuálních cenách, v průběhu minulých týdnů tato částka postupně narůstala,“ upozornil Tyleček.

K podobným číslům dospěl ve své analýze i analytik Portu Marek Pokorný. Připomněl, že v případě, že by stávající ceny platily celý měsíc, šlo by o miliardy korun. „Pokud budeme kalkulovat s aktuálními cenami a s tím, že se v roce 2026 spotřebuje stejné množství pohonných hmot jako v roce 2025, každý měsíc tak stát na DPH vyinkasuje o 341 milionů Kč více v případě benzinu a o 1,46 miliardy Kč více v případě nafty v porovnání s cenami pohonných hmot před začátkem konfliktu,“ podotkl Pokorný.

Příjmy z DPH ještě vyšší

Výsledné příjmy z DPH mohou přitom být ještě vyšší v případě vysoké poptávky motoristů. Provozovatelé čerpacích stanic hlásili zvýšenou spotřebu především v prvních týdnech konfliktu v Perském zálivu.

Podle Tylečka ovšem nelze přímo tvrdit, že stát na současné situaci vydělává. „Státu totiž také narůstají náklady v časech dražších energií,“ připomněl.

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

Vláda se bude v pondělí zabývat možnými kroky ke snížení vysokých cen pohonných hmot, informoval úřad vlády. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová se dohodli, že vláda bude jednat o otázce regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím, řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly ale podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

