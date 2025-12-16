Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna

Povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění se pro OSVČ od ledna 2026 opět zvyšují. Nejvíce naroste daň v paušálním režimu. Povinné odvody zdraží nejméně o tisícovku měsíčně.
Živnostníci a další osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost platí na zálohách rok od roku o něco víc. Z roku 2025 na rok 2026 se však dočkáme skokového navýšení, jaké by se v následujících letech už nemělo opakovat. Je to proto, že minimální vyměřovací základ v posledních letech rostl až na cílových 40 procent průměrné mzdy a na této úrovni by již měl zůstat. Jaká tedy bude výše záloh pro OSVČ v roce 2026?

Zálohy pro OSVČ jako hlavní činnost
20052006Zvýšení o
paušální daň (příjmy do 2 milionů Kč)8 716 Kč9 984 Kč1 268 Kč
sociální pojištění4 759 Kč5 720 Kč961 Kč
zdravotní pojištění3 143 Kč3 306 Kč163 Kč

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2026

Osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost jako hlavní zdroj obživy zaplatí v roce 2026 na zdravotním pojištění minimální měsíční zálohy ve výši 3 306 korun. Je to o 163 korun více než v roce předchozím.

Minimální výše záloh neplatí pro ty, kdo samostatnou výdělečnou činnost mají pouze jako vedlejší, například k zaměstnání nebo k rodičovské. Ti zaplatí pojistné ve výši, která se spočítá z reálně dosažených příjmů za uplynulý rok.

A jak je to s OSVČ, které teprve začaly podnikat? V oblasti zdravotního pojištění žádné úlevy nemají, na rozdíl od sociálního pojištění.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2026
Typ činnostiZálohy v roce 2025Nové částky pro 2026Nárůst
SVČ jako hlavní činnost3 143 Kč3 306 Kč163 Kč
SVČ jako vedlejší činnostnení stanovenanení stanovena

Zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026

Minimální zálohy OSVČ na sociálních pojištění jsou různé u hlavní či vedlejší samostatné výdělečné činnosti a také u těch, kdo teprve začali s podnikáním. Největší nárůst se týká lidí, kteří podnikají již několik let a samostatnou výdělečnou činnost mají jako hlavní. Zatímco v roce 2025 platili měsíčně 4759 korun, v roce 2026 to bude 5720 korun, tedy o 961 korun víc než dosud.

Pro vedlejší činnost pak stoupnou minimální zálohy oproti loňsku o 78 korun na 1 574 korun.

Výrazné slevy oproti zavedeným podnikatelům se dočkají začínající OSVČ – zálohy mají stanovené na 3 575 Kč. Za začínající OSVČ se přitom počítá ten, kdo se samostatnou výdělečnou činností začal v roce 2024 nebo později a zároveň v posledních 20 letech nebyl OSVČ na hlavní činnost.

Meziroční změna výše minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění
Typ činnostiZálohy 2025Zálohy 2026Rozdíl
SVČ jako hlavní činnost4 759 Kč5 720 Kč961 Kč
SVČ jako vedlejší činnost1 496 Kč1 574 Kč78 Kč
OSVČ od 1.1.2024 nebo později3 399 Kč3 575 Kč176 Kč

Paušální daň 2026

Kdo se nechce starat o daňové přiznání, může se přihlásit k platbě paušální daně. Tento krok je dobrovolný, pokud se však k němu rozhodnete, musíte to udělat do 12. ledna 2026. (Zákonem stanovený desátý den nového zdaňovacího období, čili 10. leden 2026, připadá na sobotu, lhůta se proto prodlužuje na první následující pracovní den.) První paušální částku pak musíte zaplatit do 20. ledna 2026.

Paušální režim daně

  • Tuto možnost zavedl zákon o dani z příjmů v roce 2021.
  • Je na dobrovolné bázi, to znamená, že poplatník se sám může rozhodnout, zda se k tomuto režimu přihlásí či ne.
  • Pro vstup do tohoto režimu je nutné splnit určité podmínky, např. bezdlužnost.
  • Od roku 2023 se možnost využití paušálního režimu rozšířila i na poplatníky s příjmy do 2 milionů korun (dříve do 1 mil korun).

Co znamená placení paušálu? OSVČ přihlášené k paušální dani platí minimální zálohu na zdravotní pojištění, tj. pro rok 2026 částku 3 306 korun, dále sociální pojištění vypočtené jako 1,15násobek minimálních záloh na sociální pojistné, tj. 6 578 korun, a daň ve výši 100 korun měsíčně. Celkově tedy zaplatí 9 984 korun měsíčně.

Nemusí pak podávat ani daňové přiznání, ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Na druhé straně nemohou tito lidé ani žádat daňové slevy. Nutno podotknout, že uvedená částka za paušál se týká takzvaného prvního pásma. V druhém a třetím jsou odvody výrazně vyšší, a to 16 745 korun, resp. 27 139 korun.

Paušální daň: pro a proti
VýhodyNevýhody
výrazné snížení administrativní zátěže poplatníkanemožnost uplatnit daňové slevy
shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně,státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daněnemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČnemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
zjednodušená evidencenelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti

Do režimu paušálního daně smí vstoupit jen ty OSVČ, které splňují zákonem dané podmínky. Patří mezi ně bezdlužnost, hranice výše příjmů 2 miliony korun a další kritéria. Paušální režim je rozdělen do tří pásem, která se liší výší příjmů a také tím, z jakých činností plynou, resp. jakým procentem z příjmů by bylo možné je zdanit v případě podání daňového přiznání.

Paušální režim daně v letech 2025 a 2026
20252026
1. pásmo8 716 Kč9 984 Kč
2. pásmo16 745 Kč16 745 Kč
3. pásmo27 139 Kč27 139 Kč

O tom, do jakého pásma poplatník paušální daně spadá, rozhoduje druh jeho činnosti a výše uplatnitelných výdajových paušálů. A výše ročního příjmu.

Pásma paušální daněPodmínky
1. pásmo- OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč bez ohledu na typ paušálu
- OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem
- OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem
2. pásmo- OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč bez ohledu na typ paušálu
- OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem
3. pásmo- OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč bez ohledu na typ paušálu (tedy OSVČ, které nesplňují podmínky pro druhé pásmo

Kolik budu platit?

Velká část OSVČ platí minimální povinné zálohy nebo paušál.

V paušálním režimu v prvním pásmu se měsíční platba zvyšuje na 9 984 korun, v dalších dvou pásmech zůstává stejná jako v uplynulém roce, 16 745 korun, resp. 27 139 korun.

U živnostníků, kteří do režimu paušální daně nevstoupili a platí zálohy zvlášť, se nově minimální zálohy zvednou u hlavní činnosti o 1 124 korun korun na 9 026 korun. U vedlejší činnosti zaplatí živnostník 1 574 korun na sociálním pojištění a zálohu odpovídající reálnému příjmu v uplynulém roce zdravotní pojišťovně.

Výše měsíčních plateb u OSVČ v roce 2026 (minimální zálohy)
Zdravotní pojištěníSociální pojištěníCelkem
OSVČ hlavní3 306 Kč5 720 Kč9 026 Kč
OSVČ vedlejší1 574 Kč1 574 Kč
Paušál (1. pásmo)3 306 Kč6 578 Kč9 984 Kč

Pozn.: To, že u vedlejší činnosti OSVČ nejsou u zdravotního pojištění stanovené minimální zálohy, neznamená, že žádné zálohy neplatíte. Jejich výše se odvíjí od vašich příjmů v minulém roce a může být stanovená na částku nižší, než kolik je minimální záloha, třeba i na 10 Kč.

Skutečná výše záloh 2026 a vyměřovací základ

Minimální výši záloh ale zaplatí jen ten, kdo měl v uplynulém roce vyměřovací základ nižší než tzv. minimální vyměřovací základ. U ostatních OSVČ platí, že skutečná výše záloh se vypočítává z vyměřovacího základu za uplynulý rok.

Pro rok 2026 je stanoven minimální vyměřovací základ OSVČ pro sociální pojištění 19 587 korun (pro hlavní činnost) a 5 387 korun (pro vedlejší činnost). U zdravotního pojištění pak platí částka 24 483,50 korun pro hlavní činnost. Kdo této hranice příjmu nedosáhne, bude platit minimální zálohy (viz tabulku výše). Kdo ji překročí, bude se mu počítat záloha ze skutečných příjmů. Zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení přitom výši záloh počítají každá z jiné částky, resp. jinak stanovují měsíční vyměřovací základ. U zdravotní pojišťovny je to 50 procent příjmů, u sociálního pojištění to v roce 2026 bude 40 procent.

Proč se odvody skokově zvyšují?

U sociálního pojištění se v roce 2025 počítal vyměřovací základ z 35 procent průměrné mzdy. V roce 2026 to ale bude již zmíněných 40 procent. Důvodem je konsolidační balíček neboli soubor zákonných opatření, která nabyla účinnosti 1. ledna 2024.

Mimo jiné se jimi zvýšilo procento pro výpočet vyměřovacího základu OSVČ pro platbu sociálního pojištění, a to z původních 25 procent na 30 procent v roce 2024, dále na 35 procent v roce 2025 a konečně na 40 procent v roce 2026. Protože 40 procent je cílová částka, jaké měla opatření dosáhnout, čeká poplatníky letos poslední skokové zvýšení odvodu na sociální pojištění. V dalších letech by se měla částka zvyšovat už jen v poměru, v jakém poroste průměrná mzda. Pro rok 2026 je rozhodná průměrná mzda pro výpočet minimálních záloh stanovena na 48 967 korun.

