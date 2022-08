O dani z mimořádného zisku má být jasno do 10. září, akcie zatím padají

Debaty o případném zavedení daně pro energetické firmy či banky by se měly uzavřít do 10. září. V České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Mimořádné zdanění sektorů, které si podle ministrů připsaly nezasloužené zisky, by mohlo do rozpočtu přinést desítky miliard, investorům a ekonomům se tato myšlenka nezamlouvá.