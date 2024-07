Zdanění nemovitostí je zastaralé, tvrdí studie. Navrhuje změnu výpočtu

Experti z PAQresearch považují komplexní reformu daně z nemovitosti v České republice za nezbytnou, neboť nedávné zvýšení negativně dopadlo hlavně na chudší domácnosti. Aktuální systém je podle nich nesrozumitelný a zatěžuje vlastníky s nízkou hodnotou majetku.

„V evropském srovnání má Česko jeden z nejnižších podílů daňových příjmů ze zdanění nemovitostí, a to i po současném navýšení. Chudé domácnosti odvádějí na této dani mnohem vyšší podíl svých příjmů než ty bohatší. Vyrovnanější daňové zátěže lze dosáhnout pomocí komplexní reformy. Dnes se výše daně počítá na základě systému složitých koeficientů a velikosti nemovitosti. Postup však jen velmi špatně zohledňuje reálnou hodnotu,“ uvádí se ve studii PAQresearch.

Autoři studie zároveň tvrdí, že navázání daně na reálnou hodnotu nemovitosti je standardem ve většině zemí OECD a organizace tento postup zároveň i přímo doporučuje. Muselo by se však připravit mechanismus, který zvládne věrohodně a transparentně ocenit nemovitosti v celé republice. Podle výzkumníků takové nástroje v Česku už léta využívají třeba banky a inspiraci je možné hledat v nedalekém Estonsku, kde je daň podle hodnoty v platnosti od roku 1993.

Politicky neprůchozí

Ekonomové upozorňují, že k vytvoření nového mechanismu může v tuzemsku chybět politická vůle, a to zvlášť po zvýšení, které se odehrálo v letošním roce. V některých obcích a městech se i kvůli zvýšenému místnímu koeficientu daň z nemovitosti zvýšila až pětinásobně, což řadu vlastníků znepokojilo. Ekonomové ale zároveň doplňují, že z pohledu výběru dodatečných daňových prostředků může tento krok dávat smysl.

„Opřít daň z nemovitosti o odhad aktuální tržní hodnoty nemovitosti se snaží například kanadské Ontario. Tam pro tento účel funguje celý samostatný úřad, přičemž vlastníci mají možnost podat rozklad proti stanovené ceně jejich nemovitosti. Vytvoření takového úřadu by se skrze zvýšený výběr daně jistě bohatě vyplatilo i v Česku, je ale otázka, jestli by tato představa politicky prošla,“ uvádí pro iDNES.cz Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Jiným odborníkům se ale tento návrh příliš nepozdává. Nabízí se podle nich otázka, jestli by nový systém nevedl k dodatečné byrokracii a hrozilo by často i táhlé dokazování, jestli daná nemovitost takovou hodnotu má, či ne. Velká nevýhoda by mohla být také v tom, že nikdo by dopředu nevěděl, o kolik se mu daň zvedne či sníží.

„Systémů zdanění nemovitostí je spousta a ten v Česku současný není podle mého názoru zásadně diskriminační. Pokud by se měl zavést systém zohledňující tržní hodnotu nemovitosti, musel by být naprosto neprůstřelně vyvinut proces na určení této tržní hodnoty. Stanovení reálné hodnoty nemovitosti by vedlo k dodatečným nákladům a pro správné určení hodnoty by bylo potřeba nové ocenění každé nemovitosti každý rok,“ říká Petr Gapko, hlavní analytik Moneta Money Bank.

A co společenská prospěšnost?

Velkou otázkou je také společenská prospěšnost. „Problematickým bodem může být i zhodnocení nemovitosti instalací fotovoltaiky či tepelného čerpadla. Taková nemovitost má jistě vyšší hodnotu, na druhé straně je ale společensky prospěšnější. A za takové zhodnocení by byl majitel potrestán vyšší daní,“ dodává Gapko.

Studie PAQResearch ale upozorňuje, že příjmy českého státu momentálně nadprůměrně závisí na zdanění zaměstnanecké práce. Přímější navázání zdanění nemovitostí na hodnotu nemovitostí může vytvořit fiskální prostor pro opatření, jako je kupříkladu diskutovaná valorizace slevy na poplatníka.

„Pro vybalancování daňového mixu je nutná komplexní reforma daně z nemovitých věcí, která dnes zatěžuje převážně chudé domácnosti v chudých oblastech. Samosprávy navíc neumějí aplikovat dostupné legislativní nástroje k adekvátnímu zdanění lukrativních nemovitostí. Nemovitosti v celé obci či městské části jsou proto běžně daněny stejnou sazbou podle jejich velikosti, ne podle jejich reálné hodnoty,“ uzavírá studie.