Zrušení nemovitostní daně vítáme, zlevnit byty ale nemusí, míní realitky

Zrušení daně z nabytí nemovitosti navrhne Schillerová vládě. „Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat,“ uvedla ministryně v nedělní Partii na TV Prima. Opozice už tento krok navrhuje delší dobu, loňský senátní návrh na zrušení daně však Sněmovna přehlasovala.

Také zástupci realitních kanceláří zastávají názor, že tato sazba měla být zrušena už dávno. „Jedná se o dvojí zdanění. Pokud se zruší, celý trh to určitě velmi uvítá,“ míní ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák. „Samotnou daň považujeme dlouhodobě za nesystémovou. Zejména poté, co byla tato povinnost převedena z prodávajícího na kupujícího a fakticky tak zdražila pořízení nemovitosti,“ uvádí generální ředitel Re/Max ČR Jan Hrubý.

Dostupnost bydlení by se tak v případě zrušení této daně mohla zlepšit. „Rozhodně jde v tomto směru o jeden z nejzásadnějších kroků posledních let. Snižování byrokracie a „procentuálních poplatků“ zjednoduší pro zájemce o bydlení celý proces, který je v Česku dlouhodobě složitý,“ říká výkonný ředitel portálu Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Koupě bez daně může přilákat nové zájemce

Podle některých realitek by mohlo zrušení daně „nakopnout“ zájemce o koupi nemovitosti, kteří s investicí váhají kvůli nejistotě, jež panuje kolem dalšího průběhu šíření nákazy koronavirem a restriktivních vládních opatření. „Myslíme si, že by to mohlo přitáhnout o 20-30 procent více zájemců než v současné době, což je důležité. Aktuálně totiž kvůli pandemii poptávka po nemovitostech klesá, a to o 40 až 50 procent,“ popisuje jednatelka Fincentra Reality Andrea Daňhelová.

Třeba šéf portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský ale tento pohled nesdílí. „Zrušení daně by samozřejmě bylo skvělou zprávou pro kupující, nicméně trh se tímto opatřením rozhýbat nepodaří. Nemovitostí je pořád málo a potenciálních kupujících výrazně více,“ uvádí Makovský.

„Zrušení daně by navíc nijak nepomohlo trhu s novými byty a domy, kde je tato daň nulová. Nové nemovitosti pro bydlení ale představují zásadní část rezidenčního trhu,“ dodává k tomu analytik společnosti Deloitte Petr Hána.

Pokles cen zatím v nedohlednu

V rámci realitního trhu se značně rozcházejí také názory na to, jak se současná krize a případné zrušení daně z nabytí nemovitosti projeví na samotných cenách bytů a domů. „Rád bych podotkl, že čtyřprocentní daň z nabytí je vždy nad kupní cenu, tato částka se tedy neuvádí v prodejních cenách nemovitostí. Pokud bude odstraněna, cen nemovitostí se to nedotkne,“ tvrdí generální ředitel Next Reality Robert Hanzl. Aktuální situace podle něj povede spíše ke zpoždění výstavby nových bytů, jelikož chybí pracovní síly, a dále zhorší dostupnost bydlení.

Také Jiří Rájek, generální ředitel ERA Reality, míní, že zrušení čtyřprocentní sazby by nemovitosti nezlevnilo. „Když se ze tří procent staly čtyři, absolutně nic se s trhem nestalo. To samé platí i pro situaci, kdy se daň z nabytí nemovitosti převalila z prodávajícího na kupujícího. Říkalo se, že se plošně zlevní nemovitosti o čtyři procenta, ale nestalo se nic. Stejný průběh bych očekával i v případě, kdyby návrh ministryně Schillerové prošel,“ tvrdí Rájek.

Podle Vladimíra Zuzáka by však kupující mohli využívat absenci daně z nabytí nemovitosti jako páku při vyjednávání o ceně. „Stejně tak budou používat k získání slevy aktuální situaci. Již nyní je jasné, že ceny nemovitostí budou klesat. Kam až a jak dlouho záleží na tom, jak se celou situaci podaří zvládnout. Pokud tomu bude jako v roce 2008/2009, ceny by mohly v průměru klesnout o 15 procent,“ domnívá se Zuzák.