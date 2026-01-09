Vyšší daně, slabší lihoviny. Výrobci snižují obsah alkoholu, aby udrželi ceny

Značka Republica Exclusive společnosti STOCK Plzeň-Božkov od září 2025 snížila obsah alkoholu z původních 38 na 35 procent. Podle marketingového ředitele společnosti Michala Jakla nejde o krok, který by se dotkl samotné podstaty výrobku. „I nadále ji vyrábíme podle původních osvědčených receptur. Spotřebitelům garantujeme neměnnou chuť i složení, pouze s nižším obsahem alkoholu,“ uvedl.
Hlavním motivem je podle něj vývoj spotřební daně. Lihoviny jsou v Česku jediným druhem alkoholu, u něhož stát sazbu dál zvyšuje, zatímco u piva zůstává beze změny a u vína není zavedena vůbec. Jen v posledních dvou letech se sazba spotřební daně na lihoviny zvýšila nejprve o deset procent od začátku roku 2025 a od ledna 2026 o dalších pět procent. „Abychom nemuseli plně promítnout zvýšené náklady do ceny, rozhodli jsme se v rámci optimalizace portfolia snížit obsah alkoholu,“ vysvětluje Jakl.
Diskriminační daňová politika
Podobnou cestou se vydala také Palírna U Zeleného stromu u značky Heffron Original. U tohoto produktu výrobce snížil obsahu alkoholu z 38 na 35 procent také již ve druhé polovině roku 2025. Generální ředitel palírny Ladislav Šimek označuje krok za reakci na to, co považuje za dlouhodobě neudržitelnou a diskriminační daňovou politiku. „Alkohol je jen jeden, ale stát k lihovinám přistupuje jinak než k pivu a vínu. Lihoviny tvoří necelých 30 procent konzumace, ale odvádějí 65 procent veškeré daně z alkoholu,“ říká.
|rok
|zvýšení
|cena
|2023
|-
|32 250 Kč/hl 100 % ethanolu
|2024
|10 %
|35 500 Kč/hl 100 % ethanolu
|2025
|10 %
|39 100 Kč/hl 100 % ethanolu
|2026
|5 %
|41 050 Kč/hl 100 % ethanolu
Podle Šimka je úprava obsahu alkoholu legitimním nástrojem, jak v tomto prostředí zůstat konkurenceschopný a nabídnout zákazníkovi produkt za cenu, kterou očekává. Palírna se podle něj dlouho snažila trendu snižování alkoholu odolávat, nakonec ale patřila k posledním výrobcům, kteří ke změně přistoupili. „Nejdůležitější pro nás bylo zachovat Heffron Original v dostupné cenové hladině i při nárůstu zdanění,“ doplňuje.
Oba výrobci zároveň zdůrazňují, že snížení obsahu alkoholu neznamenalo zásah do receptury ani technologického postupu. V případě Heffronu zůstává základem pětiletý třtinový destilát, u Republiky se výrobní postup rovněž neměnil. Snížení procenta alkoholu předcházely rozsáhlé degustační testy, jejichž cílem bylo zachovat charakter nápoje. Podle výrobců je výsledkem jemnější chuť a méně agresivní alkoholový projev, což odpovídá současným spotřebitelským preferencím i využití v míchaných nápojích.
Vyšší daně i jiní konzumenti
Podle Vladimíra Darebníka, výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin ČR, je snižování obsahu alkoholu u některých výrobků jednoznačně reakcí na vývoj spotřební daně.
„Od roku 2020 byla spotřební daň na lihoviny zvýšena o více než 40 procent, zatímco u piva a vína, které tvoří 72 procent spotřeby alkoholu, zůstala beze změny,“ říká.
Unie přitom upozorňuje, že spotřební daň je nepřímou daní, kterou ve výsledku platí spotřebitel. Výrobce ji pouze odvádí státu. Právě citlivost zákazníků na cenu je podle Darebníka klíčovým faktorem. „Snížení obsahu alkoholu umožňuje zmírnit růst koncové ceny, který by jinak výrazně přesahoval inflaci,“ dodává.
|balení/obsah alkoholu v %
|35 %
|37 %
|40 %
|43 %
|55 %
|50 ml (0,05l)
|7,18
|7,59
|8,21
|8,83
|11,29
|200 ml (0,2 l)
|28,74
|30,38
|32,84
|35,3
|45,16
|350 ml (0,35 l)
|50,29
|53,16
|57,47
|61,78
|79,02
|500 ml (0,5 l)
|71,84
|75,94
|82,1
|88,26
|112,89
|700 ml (0,7l)
|100,57
|106,32
|114,94
|123,56
|158,04
|1000 ml (1,0 L)
|143,68
|151,89
|164,2
|176,52
|225,78
|3000 ml (3,0 l)
|431,03
|455,66
|492,6
|529,55
|677,33
|Zdroj: UVDL
Trend podle něj není ojedinělý a týká se většiny subjektů dodávajících lihoviny na český trh. Výrobci lihovin tak hledají cesty, jak se s rostoucím zdaněním vyrovnat. Výsledkem je nejen úprava obsahu alkoholu, ale také rozvoj segmentu RTD nápojů, tedy hotových koktejlů s nižším obsahem alkoholu, jejichž prodeje v posledních letech rostou v desítkách procent.
Unie zároveň varuje před širšími dopady vysokého zdanění. Spotřební daň na lihoviny je v Česku zhruba o 30 procent vyšší než v Rakousku a o čtvrtinu vyšší než v Německu. To podle Darebníka motivuje část spotřebitelů k nákupům v zahraničí a podporuje i šedou ekonomiku. Statistiky pěstitelského pálení za posledních deset let ukazují pokles objemu o polovinu, zatímco celková spotřeba lihovin výrazně neklesla.
Změna však má i legislativní důsledky
Evropské nařízení 2019/787 stanovuje, že rum musí mít minimálně 37,5 procenta alkoholu. Při nižším obsahu tak výrobek nemůže tuto kategorii nést. Výrobci si jsou této skutečnosti vědomi a produkty podle toho označují. „Republica je v souladu s evropskou legislativou označena jako lihovina, což je označení, které jsme používali i dříve,“ uvádí Jakl s tím, že na etiketě se změnil pouze údaj o obsahu alkoholu.
Co může být označováno jako rum?
Rum je lihovina vyrobená výhradně destilací fermentovaných produktů cukrové třtiny nebo jejích derivátů, s minimálním obsahem alkoholu 37,5 procenta obj., bez přídavku jiného alkoholu či aromat, s povoleným karamelem pro barvu a omezeným obsahem sladidel.
Podobně postupuje i Palírna U Zeleného stromu. „Heffron Original uvádíme transparentně jako lihovinu. V této kategorii byl veden vždy, a to i při 38 procentech, kvůli vyššímu podílu třtinového cukru,“ vysvětluje Šimek. Prémiové varianty značky, jako Heffron Heritage 5 YO nebo Heffron 10 YO, zůstávají podle něj beze změny a nadále splňují definici rumu dle evropských pravidel.
Právě legislativní vymezení kategorií ale podle výrobců i oborové unie přináší pro spotřebitele určité paradoxy. Pokud výrobek nesplní jediný parametr, například minimální obsah alkoholu, automaticky spadne do velmi široké a obecné kategorie „lihovina“. „Ta spotřebiteli neříká, o jaký typ alkoholu jde. Místo zpřehlednění trhu tak dochází spíše k jeho znepřehlednění,“ míní Šimek.