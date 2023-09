Podle dvou pětin lidí by měly mít všechny druhy alkoholu stejnou daň

Zhruba dvě pětiny lidí si myslí, že alkoholické nápoje by měly být zdaněny spotřební daní stejně, tedy pevnou částkou za jeden gram obsahu alkoholu. Naopak podle více než 20 procent občanů by neměly být zdaněny stejně, 38 procent lidí na věc nemá názor. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla agentura Ipsos pro Unii výrobců a dovozců lihovin.