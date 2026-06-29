Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích nyní dostane k projednání Sněmovna. Předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka to označil za populistický krok.
Bednárik uvedl, že cena české dálniční známky je nyní proti rakouské nižší přibližně o 1,5 eura. Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by podle něj česká známka od příštího roku o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnice v Rakousku,“ řekl.
Připomněl také, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24hodinové dálniční známky, která by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den.
Zrušení valorizačního systému
Novela navrhuje zrušení valorizačního mechanismu, který zavedla vláda Petra Fialy (ODS) a funguje od loňského ledna. Ceny známek upravuje podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Roční známka stála 12 let 1 500 korun, v březnu 2024 se cena zvýšila na 2 300 korun. Loni v lednu na základě mechanismu cena stoupla na 2 440 korun a letos na 2 570 Kč.
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Konečně logická změna u jednodenních dálničních známek
Kupka na tiskové konferenci po jednání stínové vlády ODS upozornil na to, že rozšiřování dálniční sítě bude stát hodně peněz a víc peněz si vyžádá i následná údržba. Podle Kupky tak méně peněz zaplatí uživatelé dálnic, ale o to víc budou platit všichni daňoví poplatníci. Dopadne to i na ty, kteří po dálnicích nejezdí nebo je tolik nevyužívají, míní.
Vláda Andreje Babiše (ANO) se ke zmrazení cen dálničních známek zavázala v programovém prohlášení, ve kterém zároveň slíbila srovnání podmínek pro elektromobily a klasická vozidla, tedy zrušení slev ze základní sazby ceny dálniční známky. Původně navrhovalo ministerstvo dopravy v této novele i zrušení slev pro nízkoemisní auta, po připomínkách z meziresortního řízení a následné komunikaci s Evropskou komisí od toho upustilo.
V případě přijetí návrhu by mohlo hrozit vrácení části peněz z Národního plánu obnovy. „O férovém nastavení cen pro všechny uživatele dálnic budeme s Evropskou komisí dále jednat,“ uvedl dříve Bednárik.
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Dálniční známka stojí v Česku jako v Rakousku. Ministr chce zmrazit cenu
V roce 2027 tak zůstanou zachované stávající slevy. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají ceny zhruba poloviční, plug-in hybridů čtvrtinové a bez poplatku jezdí plně elektrická a auta na vodík.
V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné. Loni řidiči za 10,3 milionu prodaných dálničních známek zaplatili 8,7 miliardy korun. Letos do konce dubna vybral stát na známkách přes 3,66 miliardy korun. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.