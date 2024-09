Příští rok se začne stavět šedesát kilometrů dálnic. Nejvíc na D35 a D11

Výčet připravených staveb, které by se mohly napřesrok dostat z rýsovacích prken do výstavby, je ale jenom číslo, které se může snadno změnit. Konkurenční bitva dodavatelů by totiž mohla kteroukoli stavbu zbrzdit kvůli stížnostem u antimonopolního úřadu o několik měsíců. Příprava jiných staveb se naopak zase může urychlit.

Výstavba úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova se několikrát odsouvala. Když na sklonku roku 2021 silničáři zprovoznili úsek z Hradce Králové do Jaroměře dlouhý 22 kilometrů, předpokládali, že navazující část dálnice do Trutnova, pro kterou tehdy čerstvě získali územní rozhodnutí, se začne stavět v roce 2023. Nyní se dokončení tahu do Krkonoš a především do Polska plánuje na rok 2028.