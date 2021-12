Přes 50 km dálnic i transformace ŘSD. Ministr Kupka odhalil plány na příští rok

V Česku je v současnosti rozestavěno přes 131 kilometrů nových dálnic, otevírat by se měly postupně v příštích letech. Kupka také potvrdil, že vláda bude pokračovat v procesu transformace ŘSD, které je nyní příspěvkovou organizací, v novou státní organizaci. ŘSD by mělo nově fungovat po vzoru Správy železnic. Vláda i poslanci by se brzy měli věnovat zákonu, který s transformací počítá.

Jednou z největších staveb, kterou chce ŘSD zahájit v příštím roce, je poslední nedokončený úsek D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Přípravu úseku komplikovaly průtahy kolem stížností, které podávaly některé ekologické organizace. Připraveny jsou ke stavbě také úseky na dálnicích D3, D6, D7 nebo D35 u Vysokého Mýta. Ministerstvo podle Kupky také čeká na rozhodnutí jihočeského krajského úřadu, který řeší rozklad k územnímu rozhodnutí k úseku Pražského okruhu 511 u Běchovic.

Za letošní rok stát zprovoznil 46,5 kilometru dálnic, přibližně dvakrát více než loni. Řidiči začali letos nově jezdit po části dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, dále po D35 mezi Opatovicemi a Časy, na obchvatu Otrokovic po D55, kolem Lubence na dálnici D6 a kolem Panenského Týnce na D7. Dalších téměř 23 nových kilometrů přibylo na silnicích první třídy.

V příštím roce má stát v plánu otevřít tři úseky. Řidiči budou moci nově využívat úseky mezi Časy a Ostrovem na dálnici D35, dále na obchvatu Frýdku-Místku na D48 a také po napojení této části k dálnici D56.

Podle Mátla nyní schází k dokončení dálniční sítě v Česku kolem 600 kilometrů dálnic, přičemž všechny zbývající úseky jsou v některé části přípravy.

Kupka po svém nástupu do funkce uvedl, že chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Plánované investice do dopravní infrastruktury by měly podle ministra výrazně přesahovat 100 miliard korun za rok.