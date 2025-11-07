Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

V Česku podle NKÚ v současnosti schází 1898 parkovacích ploch pro kamiony, jejich provoz přitom od roku 2015 vzrostl o 35 procent.
Reakci ministerstva dopravy ČTK shání. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na konci loňského roku evidovalo na dálnicích 144 odpočívadel s 3485 parkovacími místy pro nákladní vozy. Tento počet nestačí, kvůli nedostatku míst řidiči kamiony často odstavují podél silnic, na výjezdech z odpočívadel nebo na jiných odstavných plochách.
Kontroly NKÚ například ukázaly, že na odpočívce Pávov na dálnici D1, která má celkem 15 parkovacích míst, stálo v průměrném dni roku 2022 až o 59 nákladních vozidel více. A podobná byla podle kontrolorů situace i na jiných místech tuzemských dálnic i silnic.
NKÚ se při kontrolách zaměřil na přípravu 74 nových či rozšiřovaných dálničních odpočívek, do které ŘSD podle deníku investovalo v letech 2018 až 2024 celkem 441 milionů korun. V 19 případech byla podle výsledků kontrol příprava odložená nebo zastavená.
Plán zároveň zahrnoval i 18 prioritních odpočívadel, které měly být hotové do roku 2023. V době kontrol nicméně nestálo žádné.
Úřad ministerstvu a ŘSD vyčetl také absenci informačního systému o volných místech na odpočívadlech pro nákladní auta s možností rezervace. Hotový přitom měl být podle dřívějších plánů ministerstva už v roce 2020.
Dalším nedostatkem jsou podle úřadu chybějící bezpečnostní prvky, jako je oplocení, kamerový systém nebo rampy na odstraňování sněhu.
Další výtky NKÚ adresovalo silničářům k nevýhodným nájemním smlouvám s provozovateli čerpacích stanic a občerstvení na odpočívkách, což dlouhodobě snižuje příjmy státu.
Letos mělo ŘSD podle deníku do odpočívadel investovat miliardu korun. Spolu se plochami na nových dálnicích má do konce letošního roku vzniknout téměř 630 nových parkovacích míst, zhruba polovina z nich pro nákladní auta. Meziročně by tak mělo jít o celkový nárůst téměř o 50 procent.