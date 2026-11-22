Povinnost se týká SVJ, bytových družstev i dalších vlastníků domů s ústředním vytápěním nebo společnou přípravou teplé vody.
„Povinnost se týká měření tepla a teplé vody. U vodoměrů na studenou vodu ji zákon nestanoví, domy je ale v praxi často řeší společně, aby měly jeden systém odečtů. Pokud vlastník budovy povinnost instalace nesplní, hrozí mu podle zákona pokuta až 200 tisíc korun, a to fyzickým i právnickým osobám, tedy i společenstvím vlastníků jednotek,“ uvedl Josef Haumer, vedoucí oddělení služeb pro bytový fond společnosti Enbra.
Povinnost dálkových odečtů
V Česku platí od 1. ledna 2022 povinnost instalovat při nových instalacích dálkově odečitatelná měřidla a indikátory.
Od ledna 2024 mají obyvatelé domů s příslušnými dálkově odečitatelnými zařízeními dostávat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody.
Do 1. ledna 2027 pak musejí požadavky na dálkový odečet splňovat také příslušná dříve instalovaná zařízení.
Povinnost zavádět dálkově odečitatelná měřidla i pravidelně informovat obyvatele o spotřebě tepla a teplé vody vychází z evropské směrnice o energetické účinnosti. Jejím cílem je umožnit domácnostem lépe sledovat spotřebu energií a motivovat je k úsporám.
Statistiky o tom, kolik bytových domů dosud není připraveno, nejsou k dispozici. „Přesný podíl připravených bytových domů není možné spolehlivě určit, protože jejich připravenost není centrálně evidována. Podle našich orientačních odhadů má přibližně 80 procent bytových domů již instalována zařízení umožňující dálkové odečty. To ale automaticky neznamená, že jsou všechny tyto domy připraveny plnit také povinnost pravidelného informování o spotřebě,“ řekla Jana Machková, předsedkyně Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.
Oslovená bytová družstva redakci iDNES.cz uvedla, že jsou na lednové požadavky připravena nebo dokončují poslední úpravy, včetně zajištění pravidelného sběru a předávání údajů o spotřebě.
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„Aktuálně probíhají poslední montáže vodoměrů nebo indikátorů tepelných nákladů. Případně uvádíme do provozu ve spolupráci s našimi dodavateli přenosy potřebných dat. S instalacemi jsme začali před přibližně šesti lety a od té doby jsme plynulým postupem se dostali k potřebnému finálnímu stavu,“ zmínil například začátkem listopadu ředitel SBD Vítkovice Jiří Revenda. Družstvo spravuje přibližně 12 500 bytových jednotek.
„V současné době ještě vrcholí přípravy na novou povinnost v podobě výměny měřidel či indikátorů, instalace datových sběrnic či schvalování podmínek přístupu na portál či do klientské aplikace,“ řekl předseda představenstva SBD Praha Martin Kroh. Věří, že družstvo bude na lednové požadavky připravené.
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Na legislativní povinnosti své klienty upozorňuje také správcovská společnost AVEMA. „Toto sledujeme podrobně od začátku a naše klienty z řad SVJ průběžně informujeme a zajišťujeme pro ně vhodné dodavatele měřidel a souvisejících portálových služeb,“ uvedl její ředitel Ajoy Chatterjee. Většina domů ve správě společnosti už podle něj dálkové odečty umožňuje.
Upozornil ovšem, že přípravy může obecně zdržovat schvalování potřebných investic v SVJ. Zejména ve větších domech se podle něj někdy nesejde dostatek vlastníků, aby shromáždění mohlo o investici rozhodnout.
Náklady se liší
Výše potřebné investice závisí na tom, jaké vybavení už dům má. Podle ředitele metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martina Hanáka může pořízení dálkově odečitatelných měřidel a indikátorů pro jeden byt vyjít orientačně na šest až osm tisíc korun. Dalších šest až deset tisíc korun může stát zařízení pro sběr a přenos dat v domě.
„U domu s 24 byty tak může vybavení bytů a instalace systému sběru dat vyjít zhruba na 200 tisíc korun, tedy asi 8 300 korun na byt při prostém přepočtu,“ zmínil s tím, že pokud už má dům vyhovující měřidla, mohou být náklady výrazně nižší.
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Vedle pořizovacích nákladů je podle něj potřeba počítat také s výdaji na průběžný provoz a údržbu systému, například kontrolu odečtů, servis zařízení či pravidelné zpracování údajů. Samotný provoz webového portálu vychází podle Hanáka orientačně na 100 až 150 korun ročně za byt.
Cílem je motivovat k úsporám
Povinnosti týkající se dálkově odečitatelných měřidel a pravidelného informování obyvatel o spotřebě tepla a teplé vody vycházejí z evropské legislativy o energetické účinnosti. Jejich cílem je mimo jiné umožnit domácnostem lépe sledovat spotřebu a motivovat je k úsporám.
Obyvatelé mohou informace o své spotřebě získávat různými způsoby. Podle Martina Hanáka je běžným řešením zabezpečený webový portál, kde má každý příjemce služeb vlastní přístup k údajům za svůj byt. „Dle požadavku zákona musí být údaje za daný měsíc k dispozici do 25. dne měsíce následujícího,“ zmínil.
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Podle Jiřího Revendy ze SBD Vítkovice najdou obyvatelé domů spravovaných družstvem informace o spotřebě na jeho portálu. „V rámci portálu mají spoustu dalších informací ke svému bytu, a tak byl pro nás logickou volbou i pro informace o náměrech na jednotlivých přístrojích,“ řekl. Kromě tepla a teplé vody mohou obyvatelé sledovat také spotřebu studené vody. „Žádný jiný postup nám nepřipadá jako logický a ekonomický,“ zmínil.
Podle něj jsou údaje o spotřebě vody srozumitelné a obyvatelé se jimi mohou řídit. U vytápění je situace složitější, protože údaje z indikátorů na radiátorech se při rozúčtování nákladů dále přepočítávají.
„Indikátory topných nákladů instalované na radiátorech nejsou měřiči tepla v pravém slova smyslu. Slouží jako podklad pro rozdělení nákladů na vytápění mezi jednotlivé byty. Jejich náměry proto nelze jednoduše převést na konkrétní spotřebu tepla v kilowatthodinách ani na částku v korunách,“ vysvětlila předsedkyně Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu Jana Machková.
Údaje o spotřebě však podle ní lze obyvatelům zpřístupnit srozumitelnější formou. „Některé společnosti již nabízejí přehledné grafy, porovnání s předchozími obdobími nebo s průměrem domu. Právě taková forma prezentace dat pomáhá lidem lépe porozumět jejich spotřebě a případně upravit způsob vytápění,“ uvedla.
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Doplnila ovšem, že výsledné náklady na vytápění se skládají ze základní složky, která se rozúčtovává podle započitatelné podlahové plochy bytu, a spotřební složky, která vychází z údajů měřidel či indikátorů a jejich příslušných úprav. „Konečná částka proto nezávisí pouze na spotřebě konkrétní domácnosti, ale také na celkových nákladech na vytápění domu, spotřebě ostatních bytů a pravidlech rozúčtování,“ zmínila.
Otázkou však zůstává, nakolik obyvatelé měsíční přehledy skutečně využijí. „V řadě domů, kde už mají obyvatelé přístup k webovému portálu s měsíčními přehledy, je návštěvnost velmi nízká. Zůstává proto otázkou, zda úspory, kterých domácnosti díky těmto informacím mohou teoreticky dosáhnout, vyváží náklady na celý proces od dálkového odečtu přes zpracování údajů až po jejich měsíční zpřístupňování,“ uvedl Martin Hanák.
Informace by měli dostávat i nájemníci
Informace o spotřebě tepla a teplé vody by se měly dostat také k nájemníkům. Asociace nájemního bydlení v roce 2023 upozorňovala, že drobní pronajímatelé ani řada SVJ nejsou na pravidelné poskytování těchto údajů připraveni. Podle jejího tehdejšího průzkumu se na novou povinnost připravovalo jen přibližně 15 procent oslovených drobných pronajímatelů. Ze vzorku 2 700 SVJ řešila přípravy aktivně méně než polovina.
Podle prezidenta Asociace nájemního bydlení Jakuba Vysockého se informovanost individuálních pronajímatelů od té doby zlepšila, stále však není ideální. Řada vlastníků jednoho či dvou nájemních bytů podle něj spoléhá na SVJ a způsob předávání informací nájemníkům bude řešit až na poslední chvíli.
„Pozitivní je, že podle informací, které máme z praxe, se většina SVJ na tuto situaci připravuje. Předpokládáme proto, že nedostatky v informování nájemníků budou v těchto domech spíše přechodné. Větší problémy mohou nastat tam, kde SVJ nefunguje nebo praktickou správu domu zajišťuje jen částečně,“ uvedl.
U velkých pronajímatelů očekává Vysocký hladký průběh. Na nové povinnosti se podle něj připravovali s předstihem a mají výhodu v podobě profesionální správy a zavedených komunikačních systémů. „Například Heimstaden poskytuje nájemníkům informace z dálkově odečitatelných zařízení prostřednictvím aplikace a webového portálu Můj domov. Pro klienty, kteří požadují listinnou podobu, nabízí také pravidelné písemné zasílání na žádost,“ uvedl Vysocký.
U drobných pronajímatelů bude podle něj záležet především na systému, který zvolí SVJ nebo správce domu. Nájemníci mohou získat vlastní přístup do portálu, případně jim může údaje předávat pronajímatel například e-mailem. „Podstatné je zajistit, aby informace nezůstala pouze u vlastníka bytu a skutečně se dostala k člověku, který v něm bydlí,“ zmínil Vysocký.
Měřidla kontroluje inspekce
Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že dálkově odečitatelná měřidla již velká část bytových domů má. Přesnými údaji o tom, kolik domů požadavky splňuje, však nedisponuje. Spolehlivý odhad nemá ani Státní energetická inspekce.
Ta dodržování povinnosti kontroluje průběžně, a to jak na základě podnětů, tak z vlastní iniciativy. „Od 1. ledna 2027 očekáváme větší množství podnětů, tedy i intenzivnější kontroly zaměřené na případy, kde lze očekávat nesplnění povinnosti,“ řekl Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly Státní energetické inspekce.
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Případné uložení pokuty a její výše budou podle něj záviset na okolnostech konkrétního případu. Inspekce bude mimo jiné zohledňovat závažnost porušení, jeho následky nebo snahu o nápravu. Přihlížet však bude také k tomu, že vlastníci bytových domů a SVJ měli na splnění povinnosti pět let.
Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová upozornila, že je třeba rozlišovat dvě povinnosti – instalaci dálkově odečitatelných měřidel a pravidelné informování obyvatel o spotřebě tepla a teplé vody.
„Za pravidelné poskytování informací o spotřebě odpovídají vlastníci domů, bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Dodržování této povinnosti žádný správní orgán plošně nekontroluje,“ uvedla.
„Pokud obyvatelé požadované informace nedostávají, mohou po poskytovateli služeb požadovat pokutu za prodlení. Její výše se řídí zákonem o službách a může činit až 50 korun za každý započatý den prodlení. Pokud se obě strany nedohodnou, lze nárok uplatnit také soudní cestou,“ doplnila.