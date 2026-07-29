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CzechTrade a CzechInvest se sloučí, vznikne nová agentura CzechBusiness

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  12:17

Generální ředitel agentury CzechTrade Rudolf Klepáček na tiskové konferenci ministerstva průmyslu a obchodu k představení nové státní agentury CzechBusiness (29. července 2026) | foto: ČTK

Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové agentury CzechBusiness. „Nová agentura nabídne podnikatelům služby obou dosavadních subjektů na jednom místě, sloučení také přinese státu úspory,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. K podobnému spojování agentur pro podporu podnikání podle něj přistupují i další evropské země, zmínil Finsko či Švédsko.

Nová agentura vznikne na půdorysu CzechTrade. Generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček řekl, že k 1. září se propojí zahraniční síť obou dosavadních agentur i jejich zázemí, což přinese personální úspory. Ke konci roku se plně propojí i agendy.

„Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic a podpory a tvorby startupové infrastruktury,“ řekl Havlíček. „Přizpůsobujeme se tomu, co chce zákazník, a ten chce vše z jednoho místa,“ dodal. Do budoucna podle něj existuje možnost rozšiřování působnosti CzechBusiness i o podporu vývoje a inovací nebo o cestovní ruch.

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Podle Klepáčka sloučení agentur pomůže získávání zahraničních investic v Česku, protože bude možné propagovat zemi v širším teritoriu, než dosud dokázal CzechInvest. Zkušenosti odborníků z CzechInvest zase mohou pomoci i českým exportérům při zakládání společných podniků se zahraničními partnery. Posílit by podle něj měla i podpora startupů včetně jejich následné expanze na zahraniční trhy.

Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která fungovala od listopadu 1992, měla dosud na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Agentura CzechTrade vytvořená v květnu 1997 zase pomáhala českým firmám pronikat na zahraniční trhy.

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Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest plánoval již v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu Martin Říman. Havlíček, který vedl ministerstvo průmyslu a obchodu i v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO) v letech 2019 až 2021, prosadil v roce 2020 sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné státní budovy. Letos v únoru po jmenování Klepáčka generálním ředitelem CzechTrade uvedl, že by měl nový ředitel stát i v čele CzechBusiness.

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