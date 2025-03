CzechTourism podepsal smlouvu, komisaři Michelinu vyrazili do českých restaurací

Smlouva platí od letošního roku, společnost Michelin ji standardně nabízí na pět let, agentura CzechTourism se zatím rozhodla pro tři roky. „V tom třetím roce zhodnotíme, jestli se nám vyplatí ještě dokoupit čtvrtý rok,“ řekl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. „Nevstupují do toho už žádné další prostředky, nicméně jednáme ještě i o možném vstupu nějakých dalších partnerů,“ doplnil. O jaké partnery jde, neupřesnil.

Vláda o zaplacení poplatku rozhodla už v létě 2023, opozice to tehdy kritizovala. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které agentura CzechTourism spadá, tehdy sdělilo, že na financování by se vedle státu měly podílet i kraje a soukromý sektor. Poplatek za zařazení ČR do průvodce 1,3 milionu eur uhradila agentura CzechTourism ze svého rozpočtu.

„Ono se zdá 30 milionů korun v absolutní hodnotě jako hodně, musíme brát v potaz, že je to rozděleno do tří let,“ řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. „Myslím si, že v té akceleraci a motivaci zahraničních návštěvníků přijet do Česka jako do destinace s velmi kvalitní a širokou gastronomickou nabídkou nám čísla budou výrazně převyšovat výdaje, které jsou s tím spojené,“ doplnil.

První bylo Allegro

Společnost Michelin sdělila, že její experti nyní restaurace v Česku testují. Průvodce po České republice firma zveřejní letos. Experti se podle ní zaměřují na kvalitu surovin, harmonii chutí, kuchařské techniky či na to, jak se v pokrmu odráží osobnost kuchaře. Hodnotí i konzistentnost výkonu, neboť restauraci navštíví několikrát.

Společnost Michelin před třemi lety změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons v roce 2008, v roce 2021 jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Boheme Bourgeois. V roce 2022 Michelin doporučení pro Česko nevydal.

O tom, zda má stát přispívat na soukromé podnikání vydavatele gastroprůvodce se vedly ostré diskuse. Kuchaři se na vládu obrátili dopisem, v němž argumentovali zvyšováním prestiže české republiky i rozvojem regionů.

„Michelin nehodnotí pouze luxusní restaurace, je to pouze špička ledovce. Hodnotí i restaurace za dobré jídlo za rozumné peníze. Takových restaurací je v krajích podle mého odhadu okolo 50. V každém kraji jsou skvělá gastronomická zařízení a zasloužila by si takto podpořit. Pokud ale nebudou vidět, těžko se o nich zahraniční turisté dozví,“ uvedl šéfkuchař Jan Knedla, který byl jedním z iniciátorů petice požadující zaplacení poplatku od vlády.

Akci podpořily i další špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha či Jana Punčocháře. Nyní na oznámení o podpisu smlouvy reagoval například autor českých knih o gastronomii Lukáš Hejlík. „Tohle není jen propagace Česka a všech jeho regionů, ale také vzpruha pro celý obor gastronomie, motivace pro lidi, kteří v ní pracují i snad pořád ještě pracovat budou,“ napsal na instagramu.