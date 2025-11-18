Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby. Meziročně o více než osmdesát procent

  15:05
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur, tedy asi 109 miliard korun. Většinu tržeb zajistil obranný segment. Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur, tj. zhruba 26,6 miliardy korun.
Český holding Czechoslovak Group měl na veletrhu Eurosatory 2022 spolu s...

Český holding Czechoslovak Group měl na veletrhu Eurosatory 2022 spolu s automobilkou Tatra Trucks největší stánek ze všech českých vystavovatelů | foto: Czechoslovak Group

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...
Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.
ilustrační snímek
Zdeněk Jurák
Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur, tj. zhruba 26,6 miliardy korun. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě.

„Ve třetím čtvrtletí jsme realizovali několik akvizic ve střední Evropě, výrazně jsme pokročili v oblasti UAS (bezpilotní prostředky, takzvané Unmanned Aerial Systems) a rozšířili naše působení na klíčových globálních trzích. Disciplína ve finančním řízení a cílený rozvoj nás posouvají do role jednoho z lídrů nové éry obranného průmyslu a pokročilých technologií v Evropě,“ uvedl finanční ředitel skupiny CSG Zdeněk Jurák.

CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Skupina letos mimo jiné koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Získala také většinový podíl ve společnosti MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky.

Většinu tržeb, zhruba 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).

Skupina CSG se zaměřuje na výrobu produktů, systémů a technologií v obraně, letectví, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Má výrobní závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Zaměstnává přes 14.000 lidí. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenská firma na dělostřeleckou munici MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a česká firma Eldis, která vyrábí radary.

