Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur, tj. zhruba 26,6 miliardy korun. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě.
„Ve třetím čtvrtletí jsme realizovali několik akvizic ve střední Evropě, výrazně jsme pokročili v oblasti UAS (bezpilotní prostředky, takzvané Unmanned Aerial Systems) a rozšířili naše působení na klíčových globálních trzích. Disciplína ve finančním řízení a cílený rozvoj nás posouvají do role jednoho z lídrů nové éry obranného průmyslu a pokročilých technologií v Evropě,“ uvedl finanční ředitel skupiny CSG Zdeněk Jurák.
Skupina letos mimo jiné koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Získala také většinový podíl ve společnosti MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky.
Většinu tržeb, zhruba 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).
Skupina CSG se zaměřuje na výrobu produktů, systémů a technologií v obraně, letectví, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Má výrobní závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Zaměstnává přes 14.000 lidí. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenská firma na dělostřeleckou munici MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a česká firma Eldis, která vyrábí radary.