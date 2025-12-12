„Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou s podnikáním na globálních trzích,“ řekl 33letý Strnad agentuře koncem minulého týdne v Praze. Dodal, že žádný z konkurentů není tak diverzifikovaný, exportně orientovaný a nezávislý na velkých vojenských zakázkách ve své vlastní zemi. „To je naše výhoda.“
Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby. Meziročně o více než osmdesát procent
CSG podle zdrojů Bloombergu zvažuje prodej akcií své firmy za tři miliardy eur (72 miliard Kč). Agentura už dříve uvedla, že by společnost akcie mohla upsat na burze v Amsterodamu a mohla by to tak být první velká primární emise akcií v Evropě v roce 2026.
CSG pod Strnadem
Michal Strnad převzal CSG od svého otce Jaroslava v roce 2018. Pod jeho vedením firma zvýšila zisky, protože Evropa v posledních letech zvyšuje vojenské výdaje a posílá zbraně na Ukrajinu. Jeho čisté jmění letos vzrostlo o 59 procent na 14,6 miliardy dolarů (301 miliard Kč), uvádí index miliardářů Bloombergu.
CSG slaví dvojité vítězství v globálních cenách korporátního financování
Výnosům společnosti pomohla i muniční iniciativa české vlády zaměřená na dodávky dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Díky ní firma v roce 2024 zaznamenala nejvyšší procentní nárůst tržeb z prodeje zbraní ze všech 100 největších obranných firem, vyplývá z údajů, které tento měsíc zveřejnil Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru.
Vztahy s Andrejem Babišem
Nově jmenovaný český premiér Andrej Babiš uvedl na své první tiskové konferenci po vítězství v říjnových volbách, že se mu nelíbí, když někdo příliš těží z války, a slíbil, že některé nákupy podrobí důkladné kontrole. Strnad ale Bloombergu sdělil, že mezi ním a Babišem spory nejsou.
„Chápu že to řekl, i když pro mě nebylo příjemné, že tyto věci řekl a všichni si teď myslí, že mezi námi panuje nějaká nevraživost,“ uvedl šéf CSG. „Komunikujeme spolu. Myslím si také, že si uvědomuje, že musí komunikovat férově s velkým zaměstnavatelem a přispěvatelem do hrubého domácího produktu,“ uzavřel zbrojař.