„CSG pokračuje v dynamickém růstu a rekordní výsledky potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie. Díky silnému backlogu, systematickým investicím do moderních technologií a vertikální integraci jsme schopni zajišťovat stabilní dodávky a rozvíjet naše kapacity,“ uvedl Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG.
V prvním pololetí se CSG podařilo dosáhnout několika milníků. Skupina dokončila akvizici závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu, čímž posílila svou vertikální integraci, a zajistila si tak do budoucna přístup k této strategické komoditě pro výrobu munice. Zároveň byla završena dohoda o společném podniku se státní řeckou společností HDS, která přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.
Klíčové finanční ukazatele
Úspěšně byla dokončena integrace americké společnosti The Kinetic Group, která posílila postavení CSG na americkém trhu v oblasti malorážové munice. Skupina také odkoupila minoritní podíl ve Fiocchi Group, stala se tak jejím jediným vlastníkem. V Brně na veletrhu IDET představila CSG prototyp nového obrněného vozidla Pandur 8x8 Evo, který potvrzuje schopnost skupiny inovovat a rozvíjet produktové portfolio.
Finanční stabilitu skupiny podpořily emise dluhopisů. V Česku byly vydány korunové dluhopisy v objemu 10 miliard korun se splatností v roce 2030 a kupónem 5,75 procenta. Na zahraničních trzích CSG emitovala dluhopisy v objemu 1 miliardy amerických dolarů se splatností v roce 2031 a kupónem 6,5 procenta a 1 miliardy eur se splatností v roce 2031 a kupónem 5,25 procenta. Získané prostředky byly použity na refinancování a podporu dalšího růstu skupiny.
O společnosti CSG
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG má klíčové výrobními závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. Skupina se specializuje na vývoj a výrobu strategicky životně důležitých produktů, systémů a technologií nezbytných pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává více než 14 000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy EUR, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy EUR.