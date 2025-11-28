CSG slaví dvojité vítězství v globálních cenách korporátního financování

Czechoslovak Group (CSG) uspěla ve dvou klíčových kategoriích prestižních Global Banking & Markets Awards. Ocenění získala za špičkový treasury management a také za mezinárodní emisi dluhopisů, která patřila k nejvýznamnějším transakcím roku.

Finanční ředitel skupiny CSG Zdeněk Jurák | foto: Czechoslovak Group

Tyto úspěchy podtrhly excelentní výkony finančního týmu CSG v oblasti treasury managementu a financování. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v tureckém Istanbulu. CSG zastupoval člen představenstva a CFO Zdeněk Jurák.

Cena Corporate Treasury and Funding Team of the Year byla udělena za inovativní přístupy k financování a treasury managementu, které CSG aplikovala při řízení svých mezinárodních operací. Druhé ocenění, Global Banking & Markets Deal of the Year, bylo uděleno za úspěšnou emisi dluhopisů v hodnotě 1 miliardy EUR a 1 miliardy USD, na které spolupracovaly banky BNP Paribas, JPMorgan, Morgan Stanley a UniCredit. Právním poradcem CSG byla advokátní kancelář Clifford Chance, banky zastupovala kancelář White & Case.

„Tento úspěch je důkazem tvrdé práce a vysoké odbornosti našeho finančního týmu, který dokázal provést CSG komplexními finančními trhy a zajistit stabilní růst naší skupiny,“ řekl Zdeněk Jurák a dodal: „Vážíme si toho, že naše snahy byly oceněny i na mezinárodní úrovni.“

Global Banking & Markets Awards jsou prestižní ocenění pro inovativní a významné transakce korporátních, finančních i státních subjektů. Výběr vítězů probíhá na základě rigorózního procesu založeného na znalostech trhu a nezávislém hodnocení organizátora.

Výsledky CSG a emise dluhopisů v roce 2025

Czechoslovak Group dosáhla v prvních třech čtvrtletích roku 2025 rekordních výsledků: tržeb 4,49 miliardy EUR (meziroční nárůst o 82,4 %), upravený provozní EBIT dosáhl 1,10 miliardy EUR (nárůst o 77,1 %) a upravená provozní EBITDA činila 1,22 miliardy EUR s marží 27,1 %.

V roce 2025 CSG úspěšně emitovala dluhopisy v celkové hodnotě 10 miliard Kč na českém trhu. Ještě významnější byly letošní zahraniční emise dluhopisů v hodnotě 1 miliardy EUR a 1 miliardy USD. Tyto emise podpořily refinancování a další růst skupiny.

CSG byla na Global Banking & Markets Awards oceněná v těchto kategoriích:

  • Corporate Treasury and Funding Team of the Year
    za inovativní řízení financování a treasury v rámci mezinárodních operací CSG
  • Global Banking & Markets Deal of the Year
    za úspěšnou emisi dluhopisů v hodnotě 1 mld. EUR a 1 mld. USD

