Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Autor: ,
  17:16
Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami.
Michal Strnad

Michal Strnad | foto: CSG Group

Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.
Logo společnosti Czechoslovak Group (10. dubna 2024)
Miliardář a majitel Czechoslovak Group Michal Strnad (napravo)
Výročí 25 let vstupu ČR do NATO. Konference Naše bezpečnost není samozřejmostí....
7 fotografií

Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Fúzi posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje nynější předseda představenstva, exmanažer Penty Zdeněk Kubát.

Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.

Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad, podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí CSG.

Strnad je nejbohatší Čech, předstihl Kellnerovou. Hodnota CSG se ztrojnásobila

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague.

Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské...

4. září 2025  17:16

Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Zemřel módní velikán Armani. U žen měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním...

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Počet hrabošů na českých polích se v srpnu po sklizni obilovin a řepky zdvojnásobil a průměrně činil 221 východů z nor na hektar. Tím mírně překročil hranici škodlivosti stanovenou na 200. Oproti...

4. září 2025

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

Počet kybernetických podvodů stále roste. Jen ke konci června bylo v online prostředí napadeno přes 44 tisíc lidí, což je o dvě procenta více než ve stejnou dobu minulý rok. Útočníci mají strategie...

4. září 2025  14:15

Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky

S příchodem podzimu přichází dodavatelé energií s novými ceníky. Na levnější ceny energií láká od září nové klienty innogy, tento měsíc zlevňoval své produkty opět také E.ON.

4. září 2025  11:35

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

4. září 2025  10:44

Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Je to další rána pro firmu potýkající se s poklesem zisků a tržeb i s...

4. září 2025  10:16

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.