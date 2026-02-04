CzechInvest vybral 21 projektů finančních služeb, pomůže jim s regulacemi

  13:35
Agentura CzechInvest vybrala do programu na testování nových finančních služeb či nástrojů a řešení pro digitální ekonomiku 21 projektů, které začnou využívat její odborné a právně-regulatorní služby. Podle generálního ředitel agentury Jana Michala představuje tzv. fintech regulatorní sandbox první komplexní iniciativu státu v systematické podpoře finančních inovací.

Generálni ředitel agentury CzechInvest Jan Michal (10. dubna 2024) | foto: ČTK

Firmy si v projektu budou moci ověřit, zda pro svůj byznysový model budou potřebovat nějaké povolení a zda jejich systém může fungovat v českém regulatorním prostředí, uvedl Michal. Je to ale podle něj jen ověřování, zúčastněné firmy tak nezískají další certifikace či povolení od regulátora, tedy ministerstva financí či České národní banky.

„Fintech je dravé a inovativní odvětví s řadou startupů a dalších rostoucích firem, ve kterém hraje zásadní roli důvěra. Stát jako regulátor sleduje dvě zdánlivě protichůdné cesty, podporu inovací a ochranu spotřebitele. Regulatorní sandbox je nástrojem, který tyto dva cíle propojuje a pomáhá ukázat, že inovativní řešení mohou být bezpečná, přínosná a férová,“ řekl Michal.

Do prvního programu se přihlásily začínajících týmy ve stadiu myšlenky i etablované podniky. Odborníci CzechInvestu, zástupci finančního a technologického sektoru i akademické sféry vybrali z desítek uchazečů 21 projektů, které podle zástupců agentury reprezentují špičku současného českého fintechu v kategorii malý a střední podnik či firma.

Do prvního programu byly vybrány společnosti 4Trans Holding, AccuSol, Art Part Club, CCFR Software, CLEO Asset Management, Clinpas, CZKC, Datové účetnictví eABM, eProduct – Int. Frenk.ai, Investown Technologies, Netera Systems, Olmspol tec, Pay4U, Perun PTC, Reporting.CZ, Softera, Tekovate, Ticketpool a TokenWay.

Největší podíl přihlášených projektů tvořily tradiční fintechové oblasti, jako jsou platební služby, účetnictví či investiční a crowdfundingové platformy. Významně byly zastoupeny také moderní technologické směry na bázi DLT, kam patří kryptoměny a blockchainové projekty.

„Klíčovými kritérii výběru byly zejména přínos pro finanční trh, míra unikátnosti projektu na českém trhu, inovativnost služby, reálná potřeba testování v regulatorním prostředí a udržitelnost obchodního modelu,“ doplnila hlavní manažerka sandboxu Simona Michalíková.

Pilotní fáze programu je aktuálně nastavena do konce dubna a nyní se vedou jednání o prodloužení do konce června tohoto roku. Agentura na podporu investic CzechInvest vznikla v roce 1992, spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

