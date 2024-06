CZC nekončí. Vlastník obchodu souběžně vyvíjí shop na své sdílené platformě

CZC je jeden z nejstarších e-shopů s elektronikou v České republice. Společnost vznikla v roce 1998 a postupem času si získala oblibu mnoha zákazníků, především počítačových nadšenců. Mezi odbornou veřejností byl CZC velmi žádaný. Kromě webu provozuje CZC také přibližně 70 kamenných poboček.

Již dlouho se spekulovalo, zda si polský gigant dvě značky CZC a Mall ponechá, nebo je nechá úplně zaniknout. Do této doby zatím zavřel prodejny Mall a k názvu CZC a Mall přidal dovětek by Allegro. Stále je ovšem možné nakoupit zboží na obou doménách a to zřejmě ještě nějakou dobu zůstane.

Zákazníci mohou nyní nakupovat jak přímo skrze CZC shop na doméně Allegro.cz, tak na webu CZC.cz. Nový CZC shop na Allegro běží prozatím v testovacím režimu, v následujících týdnech a měsících budou přibývat další funkce a vylepšení.

Jak získat zákazníky

„Vzhledem k pokračující expanzi společnosti Allegro v regionu představuje toto řešení pro CZC možnost, jak snadněji získat také nové zahraniční zákazníky. V současné době lze prostřednictvím Allegro nakupovat všechny kategorie produktů z nabídky CZC, a to se všemi výhodami, na které jsou čeští zákazníci zvyklí, jako je například dodání do druhého pracovního dne,“ potvrzuje Matthias Frechen, obchodní ředitel společnosti Allegro

„Díky tomu, že náš sortiment nabízíme prostřednictvím našeho tržiště, dokážeme oslovit mnohem větší skupinu zákazníků než dosud, mimo jiné i ty, kteří na našem e-shopu na doméně CZC.cz nikdy nenakupovali. To potvrzuje i počet nových zákazníků, které jsme od začátku spolupráce zaregistrovali. Nehledě na to, že na CZC shopu na Allegro mohou zákazníci využít díky programu Allegro Smart! další výhody,“ říká Matthias Frechen, obchodní ředitel společnosti Allegro.

Na Allegro.cz nakupuje opakovaně již přibližně 1,6 milionu Čechů a přes půl milionu z nich již využívá věrnostní klub Allegro Smart. Jeho prostřednictvím lze čerpat mnoho výhod, například dopravu či možnost vrácení zboží zdarma. Nejžádanější forma dopravy, kterou zákazníci využívají, je aktuálně doručení domů. Čím dál populárnější je také doručení do výdejních boxů.