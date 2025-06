Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Pokud by se alkoholové imobilizéry zavedly do praxe, mohly by přispět ke zvýšení bezpečnosti na železnici. „Naší motivací je nejen bezpečný provoz, ale také ochrana strojvedoucích. Zbytkový alkohol je realitou, kterou nelze eliminovat jinak než technicky,“ upozorňuje Jan Kutálek ze společnosti CZ LOKO, která bude alkoholový imobilizér nabízet. Zatím jako volitelnou, ale doporučenou výbavu pro všechny jejich nové a modernizované lokomotivy. Dodatečně se tak ale budou dát upravit i už provozované stroje.

Alkoholový imobilizér si ještě před spuštěním motoru vyžádá dechovou zkoušku strojvedoucího. Pokud bude negativní, lokomotiva se normálně rozjede. Pokud strojvedoucí „nadýchá“ bude jízda automaticky zablokována. Zařízení navíc odolává extrémním teplotám, umožňuje namátkové kontroly během směny a ukládá data do šifrovaného cloudu pro dispečerský dohled.

V ostrém provozu se alkoholové imobilizéry testovaly od roku 2022, a to v tramvajích dopravního podniku v Ostravě. Od roku 2024 se zkoušely i v Olomouci. „Technologie prověřená v provozu městské hromadné dopravy může přispět k vyšší bezpečnosti i na železnici,“ řekl Jan Slováček ze společnosti SafeLock.

Evropská unie od roku 2022 vyžaduje přípravu osobních automobilů na instalaci imobilizérů. Železnice se tato úprava netýká, nicméně i tady by tato zařízení mohla sehrát významnou roli v oblasti prevence.

Když chybuje člověk

V loňském roce se v Česku stalo podle statistik Drážní inspekce celkem 418 mimořádných událostí, za prvních pět měsíců letošního roku to bylo 447. Podle generálního inspektora českých drah Jana Kučery byla v roce 2024 ve zhruba 38 procentech těchto případů příčinou lidská chyba – ať už zaměstnance provozovatele dráhy nebo dopravce.

„O technickou závadu šlo ve více než dvanácti procentech. Téměř padesát procent byla závada mimo železnici. Jde zejména o střety s osobou či střetnutí na železničních přejezdech, případně srážky s překážkou na kolejích.“

České dráhy dělají u svých zaměstnanců namátkové testy, a to jak na alkohol tak na přítomnost jiných návykových látek. Jen za rok 2024 jich provedly přes 109 tisíc. „V případě, že se ukáže, že daný zaměstnanec se chystal do práce nastoupit pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, je s ním obratem ukončen pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní smlouvy,“ uzavřel mluvčí národního dopravce Filip Medelský.