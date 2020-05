Na nové kolo si počkáte. Díly z dovozu došly, výroba se zasekla

„Neseděl jsem na kole od vysoké,“ řekl novinářům The New York Times Aaron Richter, třiasedmdesátiletý fotograf z New Yorku. I přesto se před několika dny rozhodl si jej pořídit. Má mu pomoci s problémy, které plynou z omezení pohybu v tomto americkém městě „Chci mít jistotu, že se snadno dostanu z těch pár bloků, ve kterých jsem teď v podstatě zaseknutý,“ dodal.

A Richter není sám. Poptávka po jízdních kolech rapidně roste. „Ještě nikdy jsem neviděl nic, co by se současné situaci jen trochu blížilo,“ popisuje americký nárůst Ryan Zagata, prodejce kol z Brooklynu. Zájem o cyklistiku navíc nerost jen v USA, kde se ve srovnání s loňským rokem jejich prodeje více než zdvojnásobily. Lidé o ně mají větší zájem v Belgii, v Itálii i u nás.

V Česku však na rozdíl od Spojených států jde oproti běžnému stavu jen o drobný nárůst. „Je to podobné, jako kdyby byla dobrá sezona,“ řekl iDNES.cz Martin Černý z pražské prodejny BikeLive. „Určitý zvýšený zájem zde byl,“ potvrdil i Petr Heiník z RB-bike, výrobce kol. Podle obou je však těžké říci, zda je to kvůli pandemii nebo prostě proto, že Češi v současnosti více přemýšlí nad zdravým životním stylem.

Kola dochází

Nadšení obchodníků z vysokých prodejů má však i odvrácenou stranu. Nepřekryje totiž problémy, které jim způsobil covid-19. Výrobci bez rozdílu národnosti nestíhají a mnohdy tak není co prodávat. „Máme úplně prázdné regály,“ popsal situaci v New Yorku Zagata.

Ochranná opatření proti covid-19 totiž nezastavila jen továrny, ale i velkou část dodavatelského řetězce firem. Většina součástek používaných při výrobě kol přitom pochází z Číny či dalších zemí v Asii, kde se závody zatím buď velmi pomalu rozjíždí, nebo ještě stále stojí.

A problémy se začínají objevovat už i v tuzemsku. „Máme aktuálně výrazný problém stran dodávek materiálu, zejména trubek na výrobu rámů. Jsme vyprodáni a nemůžeme dodávat, jelikož není materiál na výrobu,“ komentoval Heiník. „Máme problém s nejoblíbenějšími typy kol. Jejich letošní modely už nejsou a nebudou,“ doplnil Černý.

Problémy mají také výrobci elektrokol, především s bateriemi. „Dodávky nových modelů elektrokol Thorr jsme byli nuceni odložit,“ řekl Jan Punčochář, marketingový specialista výrobce kol Pells. „Skladové zásoby se tenčí, ale zatím jsou v našem případě dostatečné,“ dodal.

Čekací doba v řádu měsíců

Čeští výrobci a prodejci jsou na tom však pořád lépe než ti v USA. Americké firmy si totiž kvůli obchodní válce s Čínou před pandemií nedělaly příliš velké zásoby.

Krok, který jim měl ušetřit peníze a umožnit lépe rozhodovat o tom, co zrovna potřebují nakoupit, se jim však teď vymstil. Náhle nemají, z čeho by vyráběli. Na své objednávky tak zákazníci ve Spojených státech mohou čekat měsíce. Svého bicyklu se v průměru dočkají nejdříve v půlce června.

Zákazníci si počkají také v Česku, i když ne tak výrazně. Zpoždění však podle Heiníka i Černého ani tak nejsou malá. „Velké zdržení máme také u dodávání zboží,“ zakončil druhý jmenovaný.